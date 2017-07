Steinmauern möbelt Skaterplatz auf Von Helmut Heck Steinmauern - Im Jahr 2001 wurden von der Gemeinde an der Plittersdorfer Straße beim FV-Sportplatz die Skateranlage und das Basketballfeld gebaut. Beide Teile erfreuen sich bis heute ungebrochener Beliebtheit, vor allem bei der Jugend. Zu dem Areal gehört ein aus Brettern gezimmerter Unterstand in Form einer Spitzgiebelhütte. Er soll demnächst entfernt und durch eine moderne Konstruktion mit größerer Aufenthaltsfläche und zusätzlichem Inventar zum Spielen und Entspannen ersetzt werden. Am Dienstag wurde die Planung im Technischen Ausschuss vorgestellt und einstimmig gutgeheißen. Als man die Anlage vor 16 Jahren in Betrieb genommen habe, sei die Skater-Streetball-Kombination im weiten Umkreis etwas Besonderes gewesen, betonten Bürgermeister Siegfried Schaaf und Planer Friedemann Fuchs, dass die damalige Entscheidung richtungsweisend war. Einem Urteil der Nutzer zufolge, die zu den vorgesehenen Neuerungen befragt wurden, gilt das Streetball-Areal als "das schönste weit und breit". An den Spielflächen soll sich nichts ändern, beim Basketballfeld soll aber mit Natursteinen eine Art Sitztribüne für Zuschauer errichtet werden. Der Mittelteil mit dem Wetterschutz zwischen Skater-Refugium und Streetballplatz wird komplett neu gemacht. Dass der "Holzverschlag", wie ihn die Verwaltung frei von Schönfärberei nannte, überhaupt so lange erhalten blieb, wurde als erstaunlich zur Kenntnis genommen. Daran hätte er vor 16 Jahren nicht geglaubt, zeigte sich Bürgermeister Schaaf über den pfleglichen Umgang mit dem Bretterdach mehr als zufrieden: "Das spricht für die Jugend." Das Ersatzmodell wurde von Fuchs in "transparenter offener" Gestaltung geplant, die Grundfläche soll etwa fünf auf acht Meter betragen, das Dach soll "amorph", also durchsichtig, sein. "Das Gefühl, beobachtet zu werden", ist seinen Worten zufolge Absicht, dadurch bleibe es an solchen Treffpunkten eher ruhig. In diesen Aufenthaltsbereich soll "ein kleiner Kletterpark" integriert werden, er soll mit optisch schönen Sitzsteinen und einer Hängematte bestückt werden. Außerdem ist an eine Slackline gedacht. Von der Idee, auch einen Boxsack aufzuhängen, wurde hingegen Abstand genommen, weil man den Zerstörungsanreiz als zu groß erachtet. Zu bestimmten Gelegenheiten aber soll es ermöglicht werden. Den Unterlagen zufolge wurde die Planung von den Nutzern bei einem Gespräch mit dem Jugendbetreuer der Gemeinde "mit Begeisterung aufgenommen". Dabei sei der Wunsch nach einer Abgrenzung des Streetballbereichs zum Radweg geäußert worden, weil oftmals der Ball hinausrolle und Fahrradfahrer gefährde. Diesem Hinweis will die Gemeinde mit der Pflanzung einer Hecke Rechnung tragen. Für wenig sinnvoll erachtet wurde eine Beleuchtung des Spielterrains. Im Haushalt stehen für das Vorhaben 37 000 Euro bereit. Im Ausschuss wurde eine Kostenschätzung mit 32 800 Euro genannt, in der die Spielelemente jedoch nicht enthalten waren.

