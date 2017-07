Das kostenlose Obst ist erst mal gestrichen

(ema) - Wie es ihr schmeckt, kann Coline mit einem Wort umreißen: "Lecker". Die Fünftklässlerin der August-Renner-Realschule ist begeistert von dem, was an diesem Morgen mitten im Pausenhof aufgetischt wird: Bananen und Äpfel in großen Mengen. Seit dem 19. Februar 2013 konnten sich die rund 900 Schüler an jedem Mittwoch auf das kostenlose fruchtige Angebot verlassen. Doch seit gestern ist Schluss. Das von der EU und dem Land Baden-Württemberg aufgelegte Schulobstprogramm wurde gekürzt - und der Bannstrahl trifft nun die August-Renner-Realschule.

Die Initiative für die Fruchtpause ging seinerzeit vom Förderverein der Realschule aus - angetrieben von dessen Vorsitzendem Klaus Hüttlin. Aus seiner Sicht fördert die Offerte die Bewusstseinsbildung und Gesundheitserziehung: "Es ist wichtig, dass die Kinder merken, dass man Obst essen kann und sollte." Um so mehr, weil nach Hüttlins Eindruck bald die Hälfte der Schüler ohne Verpflegung in die Schule kommt.

Über 150 Kilo Obst pro Mittwoch fanden in den vergangenen Jahren den Weg vom Großmarkt Karlsruhe zur August-Renner-Realschule. Äpfel vom Bodensee waren dabei, dann mal Birnen, Bananen, Mandarinen im Winter, und auch Karotten fanden sich schon im Angebot. Die Schüler haben so gut wie alles verputzt. Wenn mal was übrig blieb, konnten die Schüler sich später in der Aula bedienen. Was Hüttlin und Rektor Stefan Funk besonders freute: Eltern klinkten sich bei der Ausgabe des Obstes ein; und die Schüler gingen mit dem Angebot "sehr zivilisiert" um, so der Vereinsvorsitzende. Von Hinterlassenschaften auf dem Schulhof so gut wie keine Spur.

Jetzt ist die Enttäuschung um so größer, dass das Angebot gestrichen wird. Grund: Die EU spart an dem Programm; die Fördermittel im Land sinken von 7,5 Millionen auf 4,7 Millionen Euro, so dass künftig nur noch Grundschulen und Kindergärten in den Genuss der Förderung kommen - wenn sie denn wollen. Die Rastatter Carl-Schurz-Schule zum Beispiel hatte sich zunächst beteiligt, ist vor zwei Jahren aber ausgestiegen, berichtet Rektorin Ingrid Schmall. Mehrere Obstlieferanten waren abgesprungen, weil sie die Finanzierung vorschießen mussten und zu spät ihr Geld vom Land bekamen. Und dann der Papierkram: "Der Verwaltungsaufwand war ein bürokratischer Moloch", seufzt Ingrid Schmall. Eine kostenlose Schulfruchtpause für die 210 Grundschüler gibt's trotzdem. Förderverein und Sponsoren sprangen ein; die Eltern organisieren in Eigenregie.

Vom Verwaltungsaufwand kann auch Klaus Hüttlin ein Lied singen. "Das ist der Wahnsinn, was die wissen wollen", sagt der Initiator. Im Förderverein will man sich jetzt Gedanken machen, ob man vielleicht wenigstens alle vier Wochen eine Obstpause organisiert. Die Hoffnung, dass sich die Landespolitik doch noch bewegt, hat Hüttlin noch nicht aufgegeben. Mit dem CDU-Landtagsabgeordneten Tobias Wald steht er im Kontakt; doch frühestens 2018/2019 wäre eine Veränderung denkbar, so das Signal. Dass ausgerechnet eine grüngeführte Landesregierung das Schulobstprogramm beschneidet, ist für Hüttlin enttäuschend. Die fehlenden Gelder seien doch allenfalls ein "Nasenwasser".