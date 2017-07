Basiswissen Religion für Neugierige Von Moritz Licht Rastatt - "Wie kann man ein heutiges Weltbild mit seinem Glauben vereinbaren?" und "Was in der Bibel ist wissenschaftlich bewiesen, was eine Glaubensfrage?": Mit solchen Fragen beschäftigt sich die katholische Seelsorgeeinheit Mitte September in einem Glaubenskurs. In dem Bildungsangebot, das sich über insgesamt elf Themenabende erstreckt, möchte man sich mit der historischen Person Jesus von Nazareth und deren Wirken auseinandersetzen. Nachdem sich der Kurs in Gaggenau mit über 100 Teilnehmern bereits als Erfolg erwiesen habe, möchten ihn Oberstudienrat Jürgen Reuss und Diakon Michael Kress nun auch in Rastatt anbieten. Eingeladen sind alle Neugierigen und alle, die meinen, dass ihr Schulwissen ein "update" vertragen könnte, heißt es in einer Broschüre. Der Kurs wird parallel sowohl im Gemeindezentrum Herz Jesu (mittwochs) als auch im Gemeindezentrum Zwölf Apostel (donnerstags) stattfinden, so dass Teilnehmer, die an einem Abend verhindert sein sollten, den Termin am Parallelabend wahrnehmen können. Interessenten können sich eine Woche vor Kursbeginn bei den Informationsabenden am 13. September in Herz Jesu oder am 14. September in Zwölf Apostel über das Projekt informieren. Anmeldungen sind entweder direkt an den Einführungsabenden oder per E-Mail an das jeweilige Pfarrbüro möglich. Das Projekt soll als ,,Form der Wissensvermittlung des jetzigen wissenschaftlichen Stands'' dienen, und man möchte näherbringen, wie man ,,historisch-kritisch mit Bibeltexten umgeht'', so Jürgen Reuss. Die insgesamt elf in sich geschlossenen Themenabende werden im Wesentlichen in zwei Teile unterteilt. Zertifikat für die Teilnehmer Im ersten Teil werden ,,historische Annäherungen an Jesus'' behandelt, während man im zweiten Teil mit der ,,Deutung Jesu aus der Sicht des Glaubens'' fortfahren möchte. Für Materialien und Kopien entstehen Kosten von fünf Euro pro Teilnehmer. Zudem wird ein Kursbuch empfohlen, das beim Informationsabend bestellt werden kann. Wer an allen Einheiten des Kurses teilnimmt, erhält ein Zertifikat.

