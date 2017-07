Gemeinderat soll über Zukunft der alten Schmiede entscheiden

(ar) - Im Jahr 2008 hat die Gemeinde Malsch das Anwesen in der Kreuzstraße gekauft, auf dem ein ehemaliges Wohnhaus und die alte Schmiede stehen. Wunsch war, den Ort uralter Handwerkskunst und ein Stück Malscher Geschichte zu bewahren. Das Gebäude sollte saniert werden. Getan hat sich bis heute jedoch nicht viel. Auch in der Sitzung des Technischen Ausschusses am Dienstagabend kam es noch zu keiner Entscheidung. Diese soll nun in der Gemeinderatssitzung am 25. Juli getroffen werden.

Bis in die 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts wurde in der Schmiede noch gearbeitet. Wer heute die Werkstatt betritt, der könnte die uralte Handwerkskunst des Schmiedens geradezu weiterführen, denn das komplette Inventar einschließlich Amboss und Esse ist noch vorhanden. Vor einigen Jahren war die alte Schmiede sogar Drehplatz für einen Märchenfilm.

2010 wurde der CDU-Gemeinderat Volker Friedmann aufgrund seiner beruflichen Erfahrung als Architekt damit beauftragt, eine Bestandsaufnahme des Gebäudes durchzuführen und eine grobe Schadensanalyse auszuarbeiten. Erste Gespräche wurden mit dem Denkmalschutzamt und dem Baurechtsamt geführt.

Die Kosten für die Gebäudesanierung schätzte der Architekt damals auf rund 800 000 Euro. Im April 2013 traf der Malscher Gemeinderat den Grundsatzbeschluss, das Gebäude sanieren zu lassen und legte sich auf den Arbeitstitel "Kulturscheuer Alte Schmiede" fest. Erfreulich war, dass die Gemeinde Malsch über das Landessanierungsprogramm 52 Prozent der Sanierungskosten für die im Sanierungsgebiet liegende "Alte Schmiede" erstattet bekommt. Doch so richtig will sich heute wohl niemand mehr an den Grundsatzbeschluss erinnern. Allzu schwer drücken die Mehrkosten in Höhe von rund 260 000 Euro, die aufgrund behördlicher Auflagen und dem vorgelegten Sanierungs- und Ausbaukonzept entstanden sind, auf die Gemüter der Gemeinderäte. Rund 1,07 Millionen Euro soll die Sanierung nun kosten. Abzüglich der Zuschüsse verblieben bei der Gemeinde knapp 400 000 Euro. "Das Projekt kostet uns jetzt schon rund 200 000 Euro, wenn wir es nicht weiterführen", erklärte Bürgermeister Elmar Himmel und verwies auf die bisherigen Planungskosten, aber auch auf die einmalige Chance, Fördermittel aus dem Landessanierungsprogramm zu erhalten. Die Mittel sind bewilligt, weshalb es laut Regierungspräsidium nun an der Zeit wäre, Umsetzungswillen zu zeigen und das Projekt zu starten. Die Gelder könnten über die Haushaltsjahre 2017, 2018 und 2019 verteilt werden, so Himmel, da frühestens im Sommer 2019 mit der Fertigstellung zu rechnen sei.

Werner Scherer (FW) verwies auf die finanzielle Situation der Gemeinde und die vielen anderen Projekte und empfahl, den Gemeinderat darüber abstimmen zu lassen. Karlheinz Bechler (Die Grünen) ermahnte, die Schmiede als ein Stück Kultur und Vergangenheit zu erhalten. Der Schmiede eine Chance geben wollte auch Elke Schick-Gramespacher (CDU), allerdings müssten dann andere Projekte geschoben werden. Bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung entschied sich der Ausschuss schließlich, das Thema nochmals in den Fraktionen zu beraten und genaue Zahlen sowie ein Gesamtkonzept dem Gemeinderat vorzulegen.