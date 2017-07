Alle Starter kommen durch

(sb) - Pünktlich zum Start des 21. RSG-Triathlons rund ums Rastatter "Freizeitparadies" in Plittersdorf am Mittwochabend lugt dann auch wieder die Sonne hervor. Der wolkenbruchartige Regen keine 60 Minuten zuvor ist schnell vergessen, und die rund 100 Teilnehmer freuen sich über fast ideale äußere Bedingungen, da auch die Radstrecke schnell abgetrocknet war.

Vor dem Start ist Martin Häfner die Aufregung anzusehen. "Es ist mein erster Triathlon", berichtet er. Sein Ziel: Durchkommen. Am Ende schafft er es, die rund 400 Meter im See, die 18 Kilometer mit dem Fahrrad und die drei Laufrunden in rund 71 Minuten zurückzulegen.

Alle Starter kommen durch. Als Francois Uhrig aus dem Elsass nach gut 81 Minuten das Ziel erreicht, hat Sieger Alexandre Klein seine Sachen bereits wieder im Auto verstaut. 47:16 Minuten hat er gebraucht, 15 Sekunden weniger als Moritz Gmelin, der als Starter beim Hawaii-Triathlon und Mitfavorit in Rastatt als Erster aus dem Wasser gekommen war. Platz drei erreicht Alexis Schneider in 48:21 Minuten. Eine starke Leistung bietet Pia Wolf, die den Frauenwettbewerb in 54:24 Minuten gewinnt. Als Gesamt-Sechzehnte lässt sie am Ende auch viele Männer hinter sich. Platz zwei bei den Frauen belegt Camille Zellmeyer in 56:35 Minuten vor Kerstin Bannwolf (58:09).

Emotional war es am Mittwochabend vor dem Start geworden, als alle Sportler gemeinsam eine Schweigeminute für Claudius Armbruster einlegten. Der 18-jährige Vorjahressieger galt als hoffnungsvolles Nachwuchstalent. Im vergangenen Winter starb er bei einem Skiunfall. Einige Freunde und Verwandte starteten deshalb in diesem Jahr als Team "Für Claudius".

Wie breit das Feld aufgestellt war, zeigte sich bereits nach dem Schwimmen. Keine acht Minuten benötigten die schnellsten Athleten, um wieder aus dem Wasser zu klettern und sich auf die Radstrecke zu begeben. "Man muss in allen drei Disziplinen gut sein, sonst hat man keine Chance auf einen der vorderen Plätze", weiß Thomas Senski, der selbst einige Male beim RSG-Triathlon gestartet ist. Die begeisterten Zuschauer feuerten alle Sportler gleichermaßen an. "Das ist doch toll. Ich würde mich so nicht quälen wollen", sagt Paul Herber, der mit seiner Familie im "Freizeitparadies" gerade Urlaub macht. Nicht schlecht staunt er beim Blick in die Wechselzone. Wer vorne mit dabei sein will und auf der Radstrecke eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 45 Kilometern pro Stunde erreicht, hat kräftig in sein Material investiert. Besondere Lenker und Scheiben zwischen den Rädern sind sichtbare Zeichen dafür. Wer zum ersten Mal dabei ist, kommt mit dem Renn- oder Trackingrad.

Am Ende zählt für viele nicht die Zeit, sondern das Ankommen. Entsprechend groß ist die Freude beim Überqueren der Ziellinie. Der ein oder andere ist sich sicher: Im kommenden Jahr bin ich wieder dabei.