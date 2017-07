Breiter Rückhalt für "ersten Schritt"

Rastatt

BUND kritisiert Daimler-Erweiterung Rastatt (red) - Der Rastatter Gemeinderat wird am heutigen Donnerstag die Pläne für die Erweiterung des Mercedes-Werks vorstellen. Der BUND kritisiert das Vorhaben scharf, da damit der "Rastatter Kompromiss" gebrochen werde, der den Schutz der verbleibenden Natur vorsah (Foto: Walter).

Baden

Stellvertreter sagt aus Baden- Baden (hez) - Im Landgerichtsprozess gegen den ehemaligen Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in Baden-Baden, Benjamin Vataman, wegen des Vorwurfs der Untreue und des Betrugs sagte jetzt der einstige Stellvertreter Vatamans aus und übte Kritik am Angeklagten (Foto: Av/hli)

Stuttgart

Allianzen für Stadion-Sicherheit Stuttgart (bjhw) - In einem neuen Anlauf versucht Innenminister Thomas Strobl (CDU), "Sicherheitsallianzen" aller Akteure bei Fußballspielen zu schmieden, um gewaltbereite Fans in Griff zu bekommen. Die Polizei soll sich noch stärker auf Hochrisikospiele konzentrieren (Foto: dpa).