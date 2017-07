Räume zum Krachmachen Von Mirjam Hliza Malsch - Dass in dem Haus in der Goethestraße 35 in Malsch ein Musikliebhaber wohnen muss, wird beim Blick auf die Hausfassade klar. Dort aufgemalt: Violinschlüssel und einige Noten. Welche Melodie das ist? Das verrät Hausherr Steffen Müller nicht. Wer die Melodie nach dem Klingeln vorsingen kann, erhält einen griechischen Schnaps aus eigenem Anbau, betont er. Auch im Haus bestätigt sich die Vermutung mit dem Musikliebhaber. Denn Müller spielt nicht nur seit seiner Jugend in diversen Bands. Seit mehr als 30 Jahren ist er Musikproduzent in seinem "Studio M". "Das kam fließend", erinnert sich der 53-Jährige an seine Berufswahl, während er im Keller seines Hauses steht - dort ist auch das Tonstudio untergebracht - und sich einen Kaffee aus der Maschine lässt. "Ich habe nie gesagt: ,Ich werde Musikproduzent' und bin es dann geworden." Vielmehr kam er Schritt für Schritt über die Musik zu diesem Beruf. Schon als Jugendlicher habe er in Bands gespielt und mit einem Sänger Demobänder aufgenommen. Während er mit dem Kaffee in der Hand und dicht gefolgt von seinem Hund in den Garten läuft und sich an einen Tisch setzt, erzählt Müller, dass diese Aufnahmen bei einer Schallplattenfirma in Wien gut angekommen seien. "Also sind wir dort ins Studio gefahren und haben die Sachen produziert. So ging es los." Müller knüpfte in Wien Kontakte, erhielt dadurch Aufträge, Musik zu arrangieren. Er kaufte sich das nötige Equipment und fuhr damit in verschiedene Studios. "Damals gab es noch keine PCs, das war ein Mega-Aufwand", beschreibt Müller, der ursprünglich Musik und Englisch auf Lehramt studiert hatte und unter anderem Klavierunterricht gab, diese Zeit. Allein auf das Produzieren konzentrierte sich Müller da noch nicht. Dafür sorgte vielmehr ein Zufall. Eines Tages habe der Produzent Dieter Kindl, mit dem sich Müller angefreundet hatte, erzählt, dass ihm ein Türke, der "ganz gut" singe, Demo-Songs vorgespielt habe. "Und er hat mich gefragt, ob ich das produzieren will." So lernte Steffen Müller Rafet El Roman kennen. Ein Jahr arbeiteten die beiden zusammen, nahmen diverse Demos auf. Doch der Erfolg blieb aus. Zumindest vorerst. Weil er ihm nicht das Geld aus der Tasche ziehen wollte, löste Müller den Vertrag mit dem jungen Sänger auf. Und hörte zunächst nichts mehr von ihm. Einige Zeit später habe Kindl ihn angerufen, erzählt Müller, er solle den Fernseher anmachen, um das ZDF-Auslandsjournal zu schauen. Es kam ein Bericht über Rafet El Roman, den neuen Superstar in der Türkei. Ihm war der Durchbruch gelungen. Seinen ehemaligen Produzenten Müller hatte El Roman aufgrund dessen Aufrichtigkeit gut in Erinnerung und kehrte zu ihm zurück. Seit knapp 30 Jahren arbeiten die beiden nun zusammen. Für Müller war diese Zusammenarbeit Startschuss für seine Tätigkeit als Musikproduzent. Mit vielen anderen Künstlern hat er seitdem gearbeitet und so ziemlich jede Musikrichtung produziert - von Schlager über deutschen Pop und natürlich jede Menge türkischen Pop. Einige bekannte Namen sind auf Müllers Internetseite im Bereich Referenzen aufgelistet, unter anderem Tony Marshall, Pete Tex, der mittlerweile zu seinen besten Freunden zählt, die Schlagersängerinnen Maria und Margot Hellwig oder die Jacob Sisters. Hoffnungen setzt Müller zudem in einen weiteren Schützling, den Sänger und Songschreiber Jonathan Zelter. Für ihn hat Müller 2015 sogar ein eigenes Label, Halligalli records, gegründet. Zelters Musikclips wurden auf der Videoplattform Youtube teilweise mehr als 1,4 Millionen Mal angesehen. Zelter schreibt seine Musik fast komplett selbst, bei anderen Künstlern hat Müller komponiert. Auch beim Arrangieren braucht er Kreativität. Denn viele Tonspuren - zum Beispiel Klavier, Streicher oder Bläser - ergeben am Schluss das vollendete Werk. "Dafür schreibe ich dann die Noten", erläutert Müller. Aufgenommen werden die einzelnen Instrumente bei ihm im Studio, oft spielen die Musiker ihren Part aber auch bei sich daheim ein und schicken Müller die Datei zu. Wenn alle Tonspuren bei ihm angekommen sind, muss er die Musik noch zusammenfügen und abmischen - damit alles "schön klingt". Zwei bis drei Tage dauert es im Schnitt, bis ein Lied fertig ist. Manchmal arbeitet er bis mitten in der Nacht. Da ist es von Vorteil, dass sich das Musikstudio direkt im Keller seines Hauses befindet. "Ich habe Räume gebraucht, wo ich nachts Krach machen kann", blickt Müller auf die Entscheidung von sich und seiner Frau zurück, in Malsch ein Haus zu kaufen. Zusätzlich nahm Müller zu dieser Zeit einen Kredit in Höhe von 100 000 Mark auf, um sich ein großes Mischpult zu kaufen. "Das war schon heftig", sagt er heute. Um die Schulden zu bezahlen, schuftete er daraufhin mehr als zehn Jahre, ohne sich einen einzigen Tag Urlaub zu gönnen. Nebenher baute er das Haus um. "Irgendwann habe ich einen Burnout bekommen." Mehr als ein Jahr war Müller außer Gefecht gesetzt. Doch er kehrte zurück zur Musik. "Ich hab das ja gerne gemacht", erläutert der 53-Jährige. Vor allem die Unabhängigkeit in seinem Beruf gefällt Müller. Auch, dass er kreativ sein kann und Input von anderen Musikern bekommt. "Es macht Spaß. Aber man darf nicht runterrechnen, was man in der Stunde verdient. Es muss einfach am Monatsende passen." Vielleicht ist das auch der Grund, dass es nicht besonders viele Produzenten in der Region gibt. Als etwas Besonderes fühlt sich Müller dennoch nicht. Er sei ein ganz normaler Bürger, gehe Gassi mit seinem Hund und in die Kneipe. Wichtig machen will er sich auf keinen Fall. Vielleicht, weil er schon viele Musikstudios hat kommen und gehen sehen. Er jedoch hat mit dem "Studio M" seinen Platz gefunden. Trotzdem ist Müller immer auf der Suche nach jungen Gesangstalenten, die sich unverbindlich bei ihm melden können. Und wer weiß: Vielleicht ist wieder ein neuer Star am Musikhimmel darunter. www.studio-m.de

