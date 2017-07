Farbe für Mena-Fassade gewählt

Forbach

Sprayer beschmiert Straßenbahn Forbach (red) - Ein Sprayer hat in der Nacht auf Freitag eine Straßenbahn nahezu über die gesamte Breite mit Farbe beschmiert. Als die Polizeibeamten zum Bahnhof kamen, sahen sie noch einen jungen Mann. An der Bahn fanden sie zudem das T-Shirt des Sprayers (Symbolfoto: dpa).

Gaggenau

Bratwurst mit Erdbeerfüllung Gaggenau (tom) - Sommerzeit. Da glimmen die Grillkohlen, da brutzeln die Würste. Sommer, das ist aber auch Erdbeerzeit, warum nicht beides kombinieren, fragte man sich bei der Metzgerei Lust in Michelbach. Seit kurzem gibt es also dort die Erdbeerbratwurst (Foto: Senger)