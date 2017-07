Erländersee öffnet ab heute wieder seine Pforten

Der 32-jährige Gastronom hat den Hügelsheimer Gemeinderat überzeugt, wie Bürgermeister Reiner Dehmelt auf BT-Nachfrage berichtet. Am kommenden Montag befasst sich das Gremium mit dem baulichen Konzept und dem Antrag auf Wiedererteilung der Baugenehmigungen. Für diese Saison wurde die baurechtliche Situation an dem beliebten See vom Landratsamt geduldet, erklärt Dehmelt, der sich zuversichtlich gibt. Ein weiteres Thema am Montag ist der Erlass einer Haus- und Badeordnung für die Badestelle. So werden Badeseen bezeichnet, an denen es keine Badeaufsicht gibt. Zumindest an den Wochenenden in den Sommerferien wird es seitens der DLRG eine Badeaufsicht geben, erläutert Dehmelt.

Für die Badegäste gibt es aber noch weitere Änderungen. So wurde die Badeinsel von der Mitte des Sees entfernt und bei der Anlage des örtlichen Angelsportvereins "geparkt". Nach Gesprächen mit der Versicherung habe man sich dazu entschlossen, begründet der Rathauschef den Schritt. Die Insel soll verkauft werden, erste Interessenten gebe es bereits, so Dehmelt. Und auch die beiden Holzkreuze, die Schwimmern Halt boten, wurden aus versicherungstechnischen Gründen entfernt. "Es wurden von allen Seiten Höchstleistungen gebracht, damit das Ganze so schnell klappt", freut sich Dehmelt, dass wenigstens die halbe Badesaison gerettet ist. Die Badestelle soll von 10 bis 20 Uhr geöffnet sein, an diesen Zeiten orientiere sich auch der Kioskbetrieb, berichtet Pflüger, der im gleichen Atemzug darauf hinweist, dass bei schlechtem Wetter auch der Kiosk nicht unbedingt bis 20 Uhr geöffnet hat. Pflüger hat noch kein komplettes Küchenteam zusammenstellen können und so soll es zunächst einmal nur klassische Angebote wie Pommes und Würstchen geben.

Im Hinblick auf mögliche Veranstaltungen hat sich Christian Pflüger noch keine weitergehenden Überlegungen gemacht. Wenn die ausstehenden Genehmigungen vom Regierungspräsidium Karlsruhe erteilt sind und ein längerfristiger Betrieb gesichert ist, will er ein passendes Konzept entwickeln. "Für dieses Jahr ist es erst mal ein Probebetrieb, wir müssen abwarten, wie sich alles entwickelt", verdeutlicht Pflüger. Er kann sich Musikveranstaltungen und Bandkonzerte vorstellen, "aber nicht jedes Wochenende Disco". Am 16. September soll es eine "House am See After Party" geben. Eine offizielle Eröffnung der Mosquito Strandbar mit Frühschoppen soll es am Samstag, 22. Juli, geben.