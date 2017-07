Die Revolution hallt noch nach

Rastatt - Was mit einer Theater-Trilogie anlässlich der Revolutionsfeierlichkeiten begonnen hat, ist mittlerweile seit zwei Jahrzehnten fester Bestandteil der Rastatter Kulturszene: das Ensemble 99. Am Samstag hat die ganze Theaterfamilie zusammen mit Initiator Harald Hemprich das zwanzigjährige Bestehen begangen.

Mit einem Programm, das mit Reden, Quizfragen, szenischen Lesungen, Sequenzen aus früher gespielten Stücken, neuen Szenen, musikalischen Einlagen und Rückblicken in Worten und Bildern aufwartete, feierten 120 ehemalige und aktuell Mitwirkende bis tief in die Nacht.

In einem inszenierten Dialog schauten Gabi Oestreicher und Hemprich auf die Anfänge zurück. "Der Startschuss, der eher einem Rauschen" gleichkomme, sei in den Vorbereitungen zum 150. Jubiläum der Badischen Revolution gefallen. Nun, 588 Auftritte später, erinnere man sich fast schon sentimental an die alte Reithalle mit den verrosteten Türen, den Mäusen, der ewig tropfenden Toilette und dem alten Bollerofen, der nur eine Stunde die Temperatur halten konnte.

85-mal habe man es geschafft, "ein Stück fertig zu kriegen", was beileibe nicht immer selbstverständlich schien, gab es doch manche Krisen, in denen nichts klappte, saß oder funktionierte.

Welcher Initiativen es bedurfte, um schließlich in der Idee des Revolutionstheaters zu münden, erörterten die Personen der ersten Stunde im "Gründertalk". Klaus-Eckart Walker, Oberbürgermeister von 1991 bis 2007, erinnerte sich, dass er im Zuge der Vorbereitungen auf die Revolutionsfeier eine Kultur gewünscht habe, die nicht von "oben herab diktiert" oder als Konsum angeboten würde, sondern der Forderung Shakespeares folgen sollte: Bürger sollen sich selbst spielen. "Als Urknall" bezeichnete Hans-Peter Faller, Autor der Stadtmaus-Bücher, das Jahr 1994. Damals habe er nach einer erfolgreichen Fasnachtsaison die Idee entwickelt, die Geschichte der Revolution auf der Bühne darzustellen. Da er selbst als "Karnevalsmensch" nicht die Befähigung dazu mitgebracht hätte, habe er sofort an den Leiter der Theater-AG des Ludwig-Wilhelm-Gymnasiums, Harald Hemprich, gedacht. Peter Hank, der als Historiker bei der Stadt Rastatt die Revolutionsausstellung vorbereitete, hatte sich in die Entwicklung des Bürgertums vertieft und mit seinen Büchern manche Vorlage für die Bühnenfiguren geliefert. In Form einer Trilogie, deren Folgen im Jahresabstand zur Aufführung kommen sollten, nahm die Idee Gestalt an. 1997 läutete "Die Festung" den Auftakt der Reihe ein. 1998 folgte mit "Barrikade" das zweite Stück und im Jubiläumsjahr wurde "Flucht" gespielt. Alle drei Stücke stammten aus der Feder Hemprichs. Auf die Frage von Moderatorin Ulrike Bauer, ob man Ende der 90er-Jahre an ein Fortbestehen des Theaters gedacht habe, antwortete Hemprich: "Der Knall der Revolution ist noch im Nachhall zu spüren." Zwischenzeitlich habe man Stücke unterschiedlicher Gattungen gespielt, aber der Anspruch, "Theater für unsere Zeit" zu machen, sei stets geblieben.

Dezernent Arne Pfirrmann würdigte das Ensemble 99 als doppelten Gewinn für Rastatt. Einerseits gebe es hier ein Forum für Menschen, die sich kulturell betätigen möchten, andererseits böten die Aufführungen Kulturfreunden Theater vor Ort. Im Verlauf des Nachmittags kam immer wieder zum Ausdruck, dass das Ensemble, das mittlerweile mehrere Generation von Mitwirkenden umfasst, "offen" sei für alle, die mitspielen, hinter den Kulissen wirken oder Regie führen möchten. Oestreicher charakterisierte die große Theaterfamilie, die gerne noch wachsen möchte, "als egozentrisch und teamfixiert".