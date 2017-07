Gute-Laune-Mixtur mundet

Rastatt - Marco Herrmann rief zu seinem zweiten Open-Air-Comedy-Cocktail, und über 400 Besucher strömten zur erfrischenden Mixtur in den Hof des Kulturforums. Wenn auch die angekündigten Meltem Kaptan und Sven Hieronimus nicht erschienen: Das, was die fünf antretenden Comedians boten, rief geradezu nach Wiederholung.

Technisch unterstützt durch das Team der Badner Halle, konnte Moderator Marco Herrmann als erste Cocktail-Zutat den "Seeteufel der Comedy", Michael Eller, vorstellen. 43-mal war dieser schon Gastkomiker auf Aida-Kreuzfahrten und legte auch in Rastatt so richtig los. Redegewandt befasste er sich mit militanten Veganern, schilderte bildhaft freche Dialoge beispielsweise bei einer Polizeikontrolle und verpackte menschliche Schwächen auf Kreuzfahrten charmant in Worte .

Ganz anders hingegen der Newcomer-Star Marten de Wall. Er präsentierte trocken und cool, ohne große Gestik, seine Erlebnisse und ließ seine Wortspiele mit Verzögerungszünder wirken. Der Mann, der sich als "Synchronsprecher der Eule von Harry Potter" vorstellte, schilderte ohne Emotionen seine Liebesgeschichte mit Karin, an der das Publikum spürbar Anteil nahm. Seine Lebenserfahrung gab der 49-jährige Kölner Johannes Flöck ins Cocktailglas. Unter der Devise "Alter ist relativ" folgten Treffer am laufenden Band. "Im Alter verlangsamt sich der Stoffwechsel!" oder "Mein Körper macht nun Vorschläge, die ich nicht mehr halten kann."

Elegant formuliert und mitten im Publikum platziert waren auch Flöcks Schilderungen zu seinem ganz besonderen Enkel und die eigentlich nachdenklich stimmenden Betrachtungen zum Alkoholkonsum.

Etwas Startschwierigkeiten mit seiner zunächst etwas unter der Gürtellinie angelegten Cocktailzutat hatte der 32-jährige Thomas Schmidt aus Köln. Nachdem er Schlüpfriges mit persönlichen Erlebnissen getauscht hatte, wie etwa sein fehlender Haarwuchs, punktete auch er. Schmidt befasste sich mit dem Haushaltsalltag und lieferte Kondom-Philosophien.

Der Deutsch-Schweizer Peter Löhmann sorgte schließlich für ein gebührendes Cocktail-Finale. Kernig-verbal verpackt waren seine Betrachtungen zum Älterwerden. Man muss es erlebt haben, wenn der Comedian sich mit dem Nasenhaartrimmer befasst oder aus seiner Kindheit erzählt. Da waren Löhmanns Pippi-Langstrumpf-Tanz und sogar seine Betrachtungen zur Mülltrennung Volltreffer.

Sicher wird Löhmann auch sein Publikum finden, wenn er am 27. Oktober in der Reithalle mit seinem Soloprogramm auftritt. Dort findet am 21. Oktober auch der nächste Comedy-Cocktail statt. Was das Open-Air betrifft, stellte Marco Herrmann nach dem großen Publikumserfolg in Aussicht, dass es im nächsten Jahr eine Fortsetzung in der Barockstadt geben werde.