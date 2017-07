Beste Feierlaune beim Festmarathon

Muggensturm - Wenn das Muggensturmer Volks- und Heimatfest heute Abend mit der Band SonRise musikalisch ausklingt, liegt ein Festmarathon hinter den Organisatoren. Erstmals lockt das Fest an fünf Tagen die Besucher an.

"Auch im Hinblick auf die 825-Jahr-Feier im nächsten Jahr haben wir schon am Donnerstag begonnen", berichteten Christiane Scherer und Bernd Münster vom Organisationsteam. So startete das 67. Volks- und Heimatfest mit einer Hüttengaudi, zu der die Dorfrocker aufspielten, die mit ihrem Song "Ich bin ein Dorfkind" schon einen Mallorca-Hit gelandet haben. Zu der eintrittspflichtigen Veranstaltung seien zwar weniger Besucher gekommen als erhofft, die Stimmung sei jedoch "top" gewesen, urteilten Scherer und Münster.

Bei bestem Wetter füllte sich das Festgelände am Freitag zur Tanzparty mit den Twin Cats. Auch der Außenbereich mit Barbetrieb sei von den Besuchern gut angenommen worden.

Ein großes Programm erwartete die Festbesucher am Samstag. Das Spielmobil war die Attraktion für die Kids und der Senioren-Tanztee sei so gut besucht gewesen wie noch nie, freuten sich die Organisatoren gestern im BT-Gespräch. Für die älteren Festgäste führte der Kindergarten Oase noch einmal sein Musical "Schlumpfine" auf. Die "Kirchberger", komplett von einem Sponsor finanziert, sorgten am Abend bei der Lederhosen- und Dirndlparty für beste Stimmung.

Seit einigen Jahren beginnt der Festsonntag mit einem ökumenischen Gottesdienst, an den sich dann das Frühschoppenkonzert des Musikvereins anschließt. Anlässlich des 125-Jahr-Jubiläums des Turnvereins veranstaltete dieser eine Rallye. An zehn Stationen mussten die teilnehmenden Gruppen Wissensfragen rund um den Turnverein beantworten und ihre Geschicklichkeit bei Spielen wie Blinde Kuh, Torwandwerfen oder dem Schätzen des Gewichts von Sportgeräten beweisen. Für Vorsitzende Bettina Hass war dies eine großartige Gelegenheit, den Verein zu präsentieren. "Das ist die beste Werbung für uns", freute sie sich.

Was darf nicht fehlen beim Volks- und Heimatfest in Muggensturm? Ganz klar, das Ochsenmaulsalatessen am heutigen Montag, umrahmt vom Musikverein. Ab 10 Uhr lockt das Fest mit der badischen Spezialität. Kleine Festbesucher können sich von 9 bis 12 Uhr beim Kindergartensportfest austoben. Ab 20.30 Uhr spielt dann SonRise zum Abschluss.

Das 67. Volks- und Heimatfest profitierte vom guten Wetter, wie Christine Scherer und Bernd Münster unterstreichen. Die Organisatoren dankten gestern den rund 400 Helfern der neun Vereine und den 45 Sponsoren, ohne die das Fest nicht zu stemmen sei.