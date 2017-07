Weiter hohe Belegungszahlen Rastatt (red) - Der Trägerverein Frauen- und Kinderschutzhaus Baden-Baden/ Landkreis Rastatt hat sich im vergangenen Jahr grundsätzlich in ruhigem Fahrwasser gehalten, gleichwohl gab es einige Probleme zu meistern: Dieses Fazit zog Vorsitzende Brigitte Schäuble bei der Jahreshauptversammlung. (red) - Der Trägerverein Frauen- und Kinderschutzhaus Baden-Baden/ Landkreis Rastatt hat sich im vergangenen Jahr grundsätzlich in ruhigem Fahrwasser gehalten, gleichwohl gab es einige Probleme zu meistern: Dieses Fazit zog Vorsitzende Brigitte Schäuble bei der Jahreshauptversammlung. So nehme etwa der "Papierkrieg" mit Kostenträgern für aufgenommene Bewohnerinnen mit auswärtigem Wohnsitz zu, was einen steigenden Zeitaufwand für Hausleitung und Mitarbeiterinnen des Hauses erfordere. Der Trägerverein bedauere dies außerordentlich und werde sich intern Gedanken über Lösungen machen müssen, so zum Beispiel, dass Frauen aus anderen Landkreisen oder Bundesländern "leider nicht mehr aufgenommen werden können", wie es in der Mitteilung des Vereins heißt. Ein weiteres Problem sei schon seit längerem die Wohnungssuche für betroffene Frauen. Auch dies habe sich als sehr schwierig erwiesen und in etlichen Fällen zu einer Verlängerung des Aufenthalts in der Einrichtung geführt. Schäuble dankte an dieser Stelle ausdrücklich dem Förderverein, der sich in der Liquidation befinde, "für die gute Zusammenarbeit und die finanzielle Unterstützung wichtiger Projekte des Frauenhauses", heißt es in der Mitteilung weiter. Eine "erfreuliche Angelegenheit" seien die durch eine ehrenamtliche Mitarbeiterin organisierten Präsentationsorte des Kunstprojekts "Licht und Schatten". Diese von den Bewohnerinnen hergestellten Werke helfen unter anderem, das Frauen- und Kinderschutzhaus bekannter zu machen, Vorurteile abzubauen und zu einem offensiveren Umgang mit dem tabubesetzten Thema zu motivieren, heißt es in der Mitteilung weiter. Ein großes Dankeschön ging an viele Sponsoren und Förderer sowie an alle Ehrenamtlichen und Mitarbeiterinnen des Hauses. Dessen Leiterin Barbara Schmitz verwies in ihrem Bericht auf die im Jahr 2016 durchschnittlich hohen Belegungszahlen von 94 Prozent der Kapazität. 69 Frauen und 77 Kinder wurden im vergangenen Jahr aufgenommen. Die durchschnittliche Verweildauer betrug 44 Tage. Ausführlich diskutierten die bei der Versammlung Anwesenden das Thema "geflüchtete Frauen mit Gewalterfahrung", so die Mitteilung weiter. Die Zahl der Asylbewerberinnen, die Schutz in der Einrichtung suchen, sei im Jahr 2016 gestiegen. Dadurch ergebe sich für Hausleitung und Mitarbeiterinnen der Einrichtung eine veränderte Falldynamik, weil sich dieser Personenkreis auch traditionell in einer großen Unsicherheit befinde. Die im Frauen- und Kinderschutzhaus angebotenen Projekte wie Herzklopfen, Jungsgruppe, Kunstprojekt "Licht und Schatten" und die freizeitpädagogische Gruppe seien erfolgreich weitergeführt worden.

