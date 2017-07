Häuslebauer können ab Mitte September loslegen

Hintergrund

Kiefer hat ein persönliches Interesse an der Sache, hat er doch vor, dort ebenfalls zu bauen. Der gebürtige Niederbühler wohnt noch in seiner Heimatgemeinde, jetzt will er sein Wahlversprechen von 2013 einlösen und mit seiner Familie ins Telldorf ziehen.

"Nichts Dramatisches" habe zu den Verzögerungen bei der Erschließung des Geländes, auf dem 100 Bauplätze entstehen, geführt. So habe es etwa bei den Pflasterarbeiten Rückstände gegeben und das Baumaterial, mit dem aufgefüllt werden sollte, war nicht rechtzeitig vorhanden. "Aber es geht voran", verspricht Kiefer den designierten Bauherren, die rechtzeitig über die Verzögerung informiert worden seien.

In der Tat scheint das Interesse groß zu sein: In den jüngsten Sitzungen des Ötigheimer Gemeinderats wurden im Schnitt vier bis fünf Bauanträge behandelt, die sich auf Projekte im Einzugsbereich von "Hagenäcker II" beziehen. Laut Kiefer legt man Wert darauf, das Gelände komplett abzunehmen. "Wenn wir einige Teilbereiche früher freigeben als andere, gibt das nur böses Blut unter den Bauherren."

Die Gemeinde Ötigheim war im Besitz von 44 Bauplätzen in "Hagenäcker II", die nach den zuvor festgelegten Vergaberichtlinien verteilt wurden. "Wir hätten sie zehnmal vergeben können, so viele Interessenten gab es", so der Bürgermeister. Man sei jedoch froh, dass zumindest die Ötigheimer, die Interesse bekundet hatten, zum Zuge gekommen seien - "wenn auch nicht jeder seinen Traumplatz bekommen hat, weil gelost werden musste." Vier Plätze aus Gemeindehand seien inzwischen wieder zurückgekommen, weil die Interessenten abgesprungen seien, das Vergabeverfahren für diese Flächen startet erneut.

Etwa die Hälfte der 100 Bauplätze befindet sich in privater Hand. Man hoffe, dass auch sie schnell bebaut werden. Um Bauherren möglichst keine Steine in den Weg zu legen, habe man den Bebauungsplan weit gefasst. So sind beispielsweise in "Hagenäcker II" fast alle Dachformen (inklusive Walm- oder Pultdächern) zulässig. "Wenn junge Familien schon so viel Geld in die Hand nehmen, um bei uns heimisch zu werden, dann soll das auch honoriert werden." Und immerhin habe es bei allen Bauanträgen, die bislang eingegangen seien, noch nicht einen gegeben, bei dem eine Befreiung von den Bestimmungen des Bebauungsplans nötig gewesen wäre.

In "Hagenäcker II" soll auch ein neuer Spielplatz entstehen. Der Gemeinderat soll in einer seiner nächsten Sitzungen über die Ausgestaltung entscheiden, wobei diese schon in einem ganz besonderen "Gremium" vorberaten worden ist: Im Rahmen eines "Kinder- und Jugendhearings" (also einer Anhörung des Ötigheimer Nachwuchses) seien Ideen gesammelt worden, wie ein guter Spielplatz auszusehen hat. Zwei Planvorschläge habe man nun in die Kindergärten gegeben, wo für einen davon abgestimmt wird.

Ebenfalls zur Attraktivitätssteigerung des Baugebiets, aber auch der gesamten Gemeinde soll ein Wettbewerb beitragen, der nichtöffentlich ausgetragen worden ist: Er bezog sich auf sechs große, gemeindeeigene Gründstücke in "Hagenäcker II". Mehrere Firmen in der Region konnten sich für die Bebauung einer oder mehrerer dieser sechs Flächen bewerben - ihre Planentwürfe wurden anschließend dem Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung vorgestellt. Gemäß einem festgelegten Punktekatalog wurde schließlich entschieden. Die notarielle Beurkundung der Detailplanungen läuft derzeit. "Das Schöne ist, wir wissen bei jedem Projekt bis zum Dachziegel, wie es später aussehen wird."

Ein weiterer Vorteil: Die Wohnungen sind alle barrierefrei und werden großteils vermietet - Mietswohnungen sind im Telldorf Mangelware. Unter den Firmen, die im Wettbewerb die Nase vorn hatten, ist unter anderem die Baugenossenschaft Familienheim Rastatt. Unter ihrer Regie entsteht ein Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage.

Die Firma Kasper und Neininger aus Iffezheim erhielt den Zuschlag für ein hochwertiges Vollholzhaus - "man sieht, wir haben eine schöne Vielfalt hingekriegt", freut sich Kiefer im BT-Gespräch.