Erst Flüchtlingsheim, dann Obdachlosenunterkunft

Das Gebäude wird nahe dem Netto-Markt errichtet, angrenzend an den Gewerbekanal. Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch begründete die Wahl des Standorts am Gewässer damit, dass in Richtung Murgtalstraße noch Platz benötigt werde für einen Kreisverkehr sowie eine neue Straße, die bis zum Beginn der Baulandstraße geführt werden soll.

3,3 Millionen Euro lässt sich die Stadt die Immobilie kosten; 824000 Euro davon steuert das Land Baden-Württemberg bei. Damit ist auch eine zehnjährige Bindungsfrist verknüpft, wie Pütsch informierte. Das ist deshalb von Bedeutung, weil die Stadt das Gebäude langfristig anders nutzen will. Es soll die bestehende Obdachlosenunterkunft ersetzen, die derzeit in der Mühlstraße in Niederbühl steht und in die Jahre gekommen ist.

Die ersten Flüchtlinge sollen im August 2018 in das Haus mit der Adresse Weiherstraße 21 einziehen. 1100 Quadratmeter Wohnfläche stehen zur Verfügung, die sich auf 21 Einzel- und 12 Doppelzimmer verteilen.

Die Stadt Rastatt habe damit ihre Hausaufgaben für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen gemacht, meinte Pütsch. Derzeit entsteht im Bittler für 2,6 Millionen Euro ein dreigeschossiges Gebäude, das 110 Menschen Platz bieten soll. Außerdem erinnerte der OB an die alte Schule in Wintersdorf, wo ebenfalls Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung leben.

Pütsch dankte den Stadt- und Ortschaftsräten, dass sie dezentrale, nachhaltig errichtete Gebäude mittragen, was aus Sicht des Oberbürgermeisters die Integration fördert.

Am Abend vergab der Gemeinderat das erste Gewerk für den Neubau in Niederbühl. Der Auftrag für die Rohbauarbeiten ging mit einem Volumen von 701000 Euro an die Firma Gerike aus Rastatt.