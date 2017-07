Begeisternde Show für alle Generationen

Rastatt - Die große Bandbreite an Trainingsmöglichkeiten in den verschiedenen Sportarten hat der TV Rastatt-Rheinau bei seinem Sportfest am Sonntag gleich zweimal präsentiert. Während am Nachmittag Kinder und Jugendliche zeigten, was sie in den Turnstunden gelernt haben, wurde das Flutlichtturnen am Abend wieder zu einer begeisternden Show für alle Generationen. Bei bestem Sommerwetter feierten Hunderte Besucher mit.

Schon die jüngsten Vereinsmitglieder im Alter von einigen Monaten zeigten, was sie beim Eltern-Kind-Turnen so alles erleben. Ab drei Jahren kann man dann ins Kinderturnen wechseln. Mädchen und Jungen zeigten ihr Können an verschiedenen Geräten. Am Boden und am Schwebebalken folgten weitere Auftritte, an denen sich auch das Rastatter Nachwuchstalent Noemi Hein beteiligte. Sie stand auch beim Flutlichtturnen am Abend mit der deutschen Juniorenmeisterin von 2015, Florine Harder aus Mannheim, im Mittelpunkt.

Zusammen mit zahlreichen Turnern des TV Rastatt-Rheinau sowie befreundeter Vereine zogen die jungen Sportler die Besucher fast zwei Stunden lang in ihren Bann. Was bei bestem Sommerwetter unter Sonnenschein begann, endete unter Fluchtlicht am Reck.

Wie gewohnt führte Bernd Knöpel flott durchs Programm und stellte den Besuchern die einzelnen Turnelemente vor. Los ging es mit dem Trampolin, wo Rollen, Hocken und zahlreiche Salti gezeigt wurden. Mit bis zu vier Salti am Stück, teilweise gepaart mit Schraubendrehungen, Flickflacks und zahlreichen Überschlägen, begeisterten die Athleten auf der Air-Track-Bahn die Besucher.

Die erst vor wenigen Monaten gegründete Hip-Hop-Gruppe des TV Rastatt-Rheinau unter Leitung von Melina Zeich steuerte einen flotten Tanz bei, während die Ligamädchen von Nadine Witschel und Annette Pillot sich unter dem Motto "Sonne, Strand und Meer" eine abwechslungsreiche Showeinlage unter anderem am Stufenbarren und am Minitrampolin hatten einfallen lassen. Kraft- und Konditionsaufbau ist das Ziel der Gruppe "Bauch, Beine, Po" von Tina Senski, die Ausschnitte aus ihrem Trainingsprogramm zeigte. Flott ging es auch bei der Zumba-Gruppe zu. Luciana Bergamini animierte das Publikum zum Mitmachen. Mit Erfolg: Beim zweiten Tanz wuchs die Gruppe um fast 20 Personen. Auftritte der "Ottis" des TV Ottersdorf und der Stepp-Aerobic- Gruppe von Sonja Herold rundeten das Programm ebenso ab wie zahlreiche Turnübungen.

Am Schwebebalken präsentieren Florine Harder, Noemi Hein, Annika Boos und Johanna Frenzel Ausschnitte aus ihrer jeweiligen Kür. Spektakulär wurde es am Stufenbarren, an dem gleich mehrere Turnerinnen ihre Übungen zeigten, bevor es am Reck zum traditionellen Abschluss kam, unter anderem mit dem baden-württembergischen Meister Marvin Rauprich vom TV Bischweier und dem frisch gekürten deutsche Mehrkampfmeister Ü30, Jan Anselm. Ihre Übungen rundeten das gelungene Sportfest ab, das dank des Einsatzes zahlreicher ehrenamtlichen Helfer auch zu einem gesellschaftlichen Höhepunkt in der Rheinau wurde.