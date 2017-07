Mehrheit der Bürger spricht sich für Sanierung aus

Iffezheim - Nach der gut besuchten Infoveranstaltung wird den Iffezheimer Gemeinderäten die Entscheidung, die bestehende Festhalle sanieren oder an einem neuen Standort eine neue Festhalle zu bauen und die alte abzureißen, nicht leichter fallen. Die Mehrheit der mehr als 110 Zuhörer, die sich rege an der Diskussion beteiligten, sprachen sich für die Sanierung der bestehenden Festhalle aus, die mehrfach als "das Wohnzimmer der Gemeinde" bezeichnet wurde.

Nach der Vorstellung der Ergebnisse der Voruntersuchungen sowie der begleitenden Bürgerbeteiligungsverfahren im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen für die Aufnahme in das Landesförderprogramm 2015, bei dem sich die Iffezheimer für die Verlagerung der Festhalle und Neuordnung der Ortsmitte ausgesprochen haben, stellten Ulrike Datan und Thomas Wirth von die STEG Stadtentwicklungsgesellschaft die Vorteile einer Sanierung denen eines Neubaus gegenüber.

Architekt Andreas Adler hatte zuvor detailliert untersucht, ob eine Sanierung überhaupt möglich ist. Datan und Wirth stellten schließlich die Summe von 4,2 Millionen Euro in den Raum. So viel würde es kosten, die Festhalle auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Die Kosten würden auf rund fünf Millionen ansteigen, erweiterte man das Gebäude um Proben- und Technikräume. Für einen Neubau ist nach Schätzungen der Experten mit Kosten von rund sieben Millionen Euro zu rechnen, wobei die Sanierung zu 60 Prozent, ein Neubau nur zu 30 Prozent förderungsfähig ist. Der Eigenanteil der Gemeinde würde bei einer Sanierung 3,2 Millionen und bei einem Neubau 5,35 Millionen betragen.

Architekt Adler und Bürgermeister Peter Werler bestätigten auf Nachfrage, dass derzeit die Technik der Festhalle funktioniere und es keinen akuten Handlungsbedarf gibt. Wenn jedoch die über 30 Jahre alte Heizungsanlage ihren Geist aufgebe, sei es mit einem Austausch nicht getan, dann müsse die Energiesparverordnung eingehalten und die technischen Anlagen, die aus Sicht des Architekten von der Elektrik über die Lüftung bis zu den Toiletten marode sind, auf denneuesten Stand der Technik gebracht werden. Klar stellte Adler heraus, dass die Lärmemissionen aus der Halle durch neue Fenster und Lärmschleusen an den Zugängen eingehalten werden könnten. Die geforderten 40 Dezibel bei Nacht können durch die an- und abfahrenden Autos, Starten der Motoren, Türenschlagen und Verabschieden beim Einsteigen auch nach der Sanierung im Außenbereich nicht eingehalten werden.

In seinen Planungen hat Adler Lösungen für die problematische Zufahrt, die eingeschränkte Nutzung von Räumen für Behinderte und für die Vereinsnutzung fehlenden kleineren Räume berücksichtigt. Zweiflern an seinen Berechnungen hielt Adler entgegen, seine Zahlen seien mit Plus oder Minus von zehn Prozent realistisch.

Werler sieht in der Verlagerung der Festhalle eine "städtebauliche Jahrhundertchance zur Neuordnung der Ortsmitte". Vor dem Hintergrund, dass in Fürth die Klage eines Anwohners auf Einhaltung der Lärmschutzverordnung dazu geführt hat, dass ein traditionelles Fest nicht mehr stattfinden kann, plädierte der Rathauschef für einen Neubau an einer lärmunempfindlicheren Stelle.

Übereinstimmend stellten die Anwohner auf Nachfrage aus dem Publikum fest, mit den rund 20 eigenen Veranstaltungen der Kommune und der örtlichen Vereine habe es bisher kaum Probleme gegeben, anders dagegen mit einigen Veranstaltungen ortsfremder Gruppierungen.

Auf Nachfrage bestätigte der Bürgermeister, dass ein Neubau planungsrechtlich neben der Reithalle, auf einem Gelände bei der Bénazet-Tribüne und hinter der Maria-Gress-Schule möglich wäre. Für einen Anwohner der Schule, der diesen Standort für einen möglichen Neubau ablehnt, ist es nur eine Verlagerung der Lärmemissionen.

Aus Sicht der über 20 Anwohner, die sich im Rahmen der Veranstaltung zu Wort meldeten, liegt die Festhalle ideal, sie sei für Gehbehinderte gut erreichbar und die einheimischen Besucher erreichen sie bequem zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Unbeantwortet blieben die Fragen, ob sich der enorme finanzielle Aufwand für 20 Veranstaltungen jährlich lohnt und ob Iffezheim überhaupt eine Festhalle braucht, die je nach Nutzung jährlich 150000 bis 180000 Euro Betriebskosten verschlingt.

"Wir sind ein wenig unter Zeitdruck, die bereitgestellten Fördermittel des Bundes müssen bis 31.Dezember2019, die des Landes bis zum 30. April 2024 abgerufen sein, weshalb in den nächsten Wochen die Grundsatzentscheidung Neubau oder Sanierung fallen muss", betonte Werler.