Stadt Rastatt schwimmt im Geld

Treibende Kraft der Geldvermehrung ist die Gewerbesteuer. Voraussichtlich 58,5 Millionen Euro werden die Unternehmen in diesem Jahr an die Stadt Rastatt überweisen - 13,5 Millionen mehr als prognostiziert. Auch beim Anteil der Einkommenssteuer wird mit einem Plus von 1,8 Millionen gerechnet. Vom Immobilienboom profitiert die Stadtkasse, indem 385000 Euro mehr als erwartet an Baugebühren anfallen.

Das gewachsene Fettpolster ist aber auch darauf zurückzuführen, dass die Stadt nur ansatzweise Geld wie geplant ausgibt. An die Kindergartenträger wird eine Million Euro weniger überwiesen als vorgesehen, weil die Einrichtungen nur schwer Personal finden. Im eigenen Haus liegen die Personalkosten um 1,6 Millionen Euro niedriger als der Ansatz, weil frei werdende Stellen nicht besetzt werden konnten und die Tariferhöhung für Beamte geringer als geplant ausfiel. Auch bei den Investitionen macht sich starke Zurückhaltung bemerkbar. Von den 17,7 Millionen Euro für Baumaßnahmen sind bis Anfang Juli gerade mal 2,8 Millionen ausgegeben worden.

Weil der Kämmerer Strafzinsen vermeiden will, hat er die liquiden Mittel überwiegend als Festgeld angelegt, das sogar Zinsen abwirft. Bei unterschiedlichen Laufzeiten bis November 2019 liegen insgesamt 109 Millionen Euro in dieser Anlageform bei den Banken - was allein in diesem Jahr zu 300 000 Euro höheren Zinserträgen führen wird.

Mit dieser Strategie ist der Kassenchef jedoch gezwungen, bei unvermuteten Zahlungen trotz hoher Liquidität kurzzeitige Kassenkredite aufnehmen zu müssen. Erst zum 30. Juni hat die Stadt mehr als sechs Millionen Euro für einen Kassenkredit zurückzahlen müssen. Die Ironie: Für die Überziehung des städtischen Girokontos musste der Kämmerer nicht mal Zinsen zahlen. Im Gegenteil: Er bekam von der Bank dafür sogar noch Geld überwiesen.