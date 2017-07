Oberndorf erhält Anschluss ans 21. Jahrhundert

Kuppenheim - Frohe Botschaft für Oberndorf: Der Kuppenheimer Stadtteil erhält deutlich früher als erwartet das schnelle Internet. Die Deutsche Telekom AG hat bereits den Antrag auf Breitbandausbau an die Bundesnetzagentur gestellt. Wenn alles planmäßig klappt, sollen die Bauarbeiten im Oktober 2017 starten und im ersten Quartal 2018 beendet sein. Danach kann mit Geschwindigkeiten bis zu 100 MBit/s gesurft werden, bislang sind es gerade einmal 300 bis 400 KBit/s.

Der Ausbau erfolgt in Glasfaser/Vectoring-Technik - das heißt: Glasfaser soll bis an zwei neue Verteilerkästen gelegt werden und das schnelle Internet über ein Vectoring-Verfahren in die Häuser gelangen. 593 Haushalte gibt es in Oberndorf. Das Glasfaserkabel wird etwa 2,3 Kilometer lang sein. Die Feinplanung soll, sofern die Genehmigung erteilt ist, im August/September erfolgen. Der Zeitplan sei sehr ambitioniert, erläuterte Telekom-Pressesprecher Hubertus Kischkewitz. Für den Trassenverlauf und die beiden Multifunktionsgehäuse müssen Standort- und Wegesicherungsverfahren mit den Kommunen angestoßen werden, wofür die Stadt Kuppenheim ihre Unterstützung zugesagt hat. "Wenn alles gut läuft und dann noch der Winter nicht allzu heftig wird, funktioniert die Zeitplanung", meinte Kischkewitz. Über die Investitionskosten wurde noch keine konkrete Aussage gemacht: Nur soviel: "Wir sind in einem deutlich sechsstelligen Bereich unterwegs."

Die gute Nachricht wurde auf der lauschigen Gartenterrasse von "Raubs Landgasthof" verkündet, wohin der CDU-Bundestagsabgeordnete Kai Whittaker zu einem Gespräch geladen hatte. Die Familie Raub hatte sich wegen der unzumutbaren Breitbandgeschwindigkeit an den Politiker gewandt. Eine Online-Überweisung etwa dauere derzeit im Durchschnitt zehn Minuten, wurde als ein Beispiel genannt.

Die derzeitigen Internetgeschwindigkeiten in Oberndorf bedeuteten für die Betriebe keine modernen Arbeitsbedingungen, betonte Whittaker, der sich froh und dankbar zeigte, "dass wir hier einen weißen Fleck von der Karte nehmen können".

Wie wichtig das schnelle Internet auch in der Gastronomie ist, machte Martin Raub deutlich. Der 29-jährige Wirtschaftsinformatiker ist in diesem Jahr in den elterlichen Betrieb eingestiegen und will die neuen Medien auch für Neues nutzen, als Stichwort wurde ein Online-Shop genannt. Es sei ein schönes Beispiel dafür, dass schnelles Internet auch zu neuen Geschäftszweigen in kleinen Betrieben führen könne, nahm Whittaker den Ball auf und betonte: "Wir wollen kein Wachstum der Zukunft vergeben. Hinter jeder Tür kann ein potenziell geschäftstüchtiger Kopf sitzen und er braucht Anschluss an das 21. Jahrhundert."

"Wir haben Nachholbedarf aus den letzten Jahren und müssen es in unserem ureigensten Interesse sehen, dass wir im ländlichen Raum Arbeitsplätze sichern", sagte die CDU-Landtagsabgeordnete Sylvia Felder mit Blick auf das schnelle Internet - dies sei Zukunftsvorsorge. Das Land habe diesbezüglich Fördermöglichkeiten aufgetan, so seien im vergangenen Jahr 113 Millionen Euro an Förderbescheiden vergeben worden, dieses Jahr sollen es 125 Millionen sein.

Bürgermeister Karsten Mußler freute sich, "dass Oberndorf aus dem Internet-Steinzeitalter geholt wird" und dankte - wie auch alle anderen Sprecher - der Telekom für ihren Einsatz, der im Übrigen ohne Kostenbeteiligung der Stadt Kuppenheim erfolgt.

Wie Andreas Czaschke (Leiter Produktion und Technische Infrastruktur bei der Telekom) erinnerte, waren Markterkundungsverfahren durch den Landkreis (September 2015) und die Stadt (September 2016) durchgeführt worden. Ursprünglich hatte die Telekom einen Ausbau zwischen 2017 und 2019 angekündigt, jetzt seien die Planungen aber so weit fortgeschritten, dass der Antrag gestellt werden konnte.

Das Ausbauprojekt will die Telekom mit Kommunikationsmaßnahmen begleiten. Vor der Inbetriebnahme ist eine Informationsveranstaltung für die Bürger geplant. Außerdem könne sich jeder Oberndorfer im Internet auf einer Telekomseite für kostenlose Informationen über den Ausbaustatus registrieren lassen, ohne eine Verpflichtung einzugehen, wie Kischkewitz versicherte.

