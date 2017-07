Selbst die Kinder sagen Text am Frühstückstisch auf

Bietigheim - Im Stuhlkreis sitzen die Mitglieder der neuen Theatergruppe "ExctrAct" im katholischen Gemeindezentrum in Bietigheim. Die Stimmung ist gelöst, immerhin haben die sieben Laien-Schauspieler erst vor kurzem erfolgreich ihr erstes Stück in der Gemeinde aufgeführt. Und auch, wenn so mancher sich noch vor einiger Zeit nicht vorstellen konnte, überhaupt jemals Theater zu spielen, so haben doch alle Darsteller Blut geleckt. Die Meinung ist daher einhellig: Mit "ExtrAct" soll es weitergehen.

Kennengelernt hat sich die Truppe über die Kinder, die alle Kindergarten und Schülerhort in Bietigheim besuchen. Regisseur Codrin Serbanescu hingegen arbeitet als Erzieher im Hort, übte dort auch schon öfter Theaterstücke mit den Kindern ein. In ihm wuchs allerdings der Wunsch, auch mal ein Stück mit Erwachsenen auf die Beine zu stellen. Und so fragte der 32-Jährige, der in Berlin Schauspiel studiert hatte, eine der Mütter, ob sie nicht Leute kenne, die Lust am Theaterspielen hätten.

Die Mutter war die 38-jährige Mandy Pfeilsticker, die schnell eine Truppe zusammentrommelte. Im November trafen sich die Theaterinteressierten zum ersten Mal.

Richtig geschauspielert hatte bis dahin noch keiner der Teilnehmer. Auftritte gab es höchstens im Rahmen von Fasnachtssitzungen, Hochzeitsfeiern oder in Theater-AGs an der Schule. Völliges Neuland betrat zum Beispiel der 51-jährige Ralf Fitzer, der neben Regisseur Serbanescu der einzige Mann in der Gruppe ist. "Eigentlich wurde meine Frau gefragt, ob sie mitmachen will", erzählt er. "Sie meinte nur: ,Nee, aber der Ralf.' Es war etwas Neues für mich und hat wirklich Spaß gemacht", bilanziert er. Auch Petra Pütz kam über einen Umweg in die Gruppe. Sie wollte ursprünglich nur beim Aufbau helfen. "Aber dann ist jemand abgesprungen."

Dass es dennoch so gut klappte, führen die sieben Laien-Schauspieler, Regisseur Serbanescu und Regie-Assistentin Claudia Moritz auf die Harmonie innerhalb der Gruppe zurück. "Wenn die Gruppe nicht funktioniert hätte, hätte alles nicht funktioniert", bringt es Serbanescu, der in mehreren Stücken als freiberuflicher Schauspieler gewirkt hat, auf den Punkt.

Sein Wirken als Regisseur war übrigens ebenso eine Premiere. "In der Regie hatte ich noch keine Erfahrungen", berichtet der 32-Jährige, der in Hügelsheim wohnt. "Ohne Regisseur geht es nicht", ist er sich aber sicher. Denn bei einer Theaterproduktion sei es wichtig, die Sache "von außen" zu betrachten. Unterstützt wurde Serbanescu von Claudia Moritz. "Sie hat die Anweisungen weiblich formuliert", schmunzelt Britta Bau.

Für die nächste Produktion stehen bereits mehrere Ideen im Raum, verrät Serbanescu. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass weitere Stücke folgen." Mehr als eines im Jahr hält Nadja Schneck aber für unrealistisch. Immerhin haben alle Kinder und Familie daheim. "Oft gab es Tränen, wenn ich zur Probe gegangen bin", erzählt die 37-Jährige. Vor allem, als der Auftritt näher rückte und mehrmals in der Woche geübt wurde. Manchmal waren die Kleinen auch bei der Probe dabei. Kein Wunder, dass viele der Kinder den Text fast so gut konnten, wie ihre Eltern. "Beim Frühstück haben sie ganze Textpassagen aufgesagt", erzählt Pütz.

Und natürlich waren die Familien auch bei der Premiere dabei. Die Mitglieder erinnern sich an großes Lampenfieber, Beruhigungsversuche mit Bachblütenpillen und an eine "Mischung aus Angst und Panik". "Mir war sterbensschlecht", erinnert sich Ariane Biernatzki. "Aber als die Leute das erste Mal gelacht haben, hatten wir das Gefühl, die erste Hürde genommen zu haben", fügt Maria Kühn hinzu. Serbanescu ist indes mit seinen Schützlingen zufrieden. Vielleicht könne man das Stück noch einmal woanders aufführen, regt er an. Ansonsten will die Gruppe sich auf neue Produktionen konzentrieren. Wer Lust hat, bei "ExtrAct" mitzumachen, kann sich per E-Mail (extract.bietigheim@web.de) melden. Apropos "ExtrAct": Die Namensfindung gestaltete sich nicht ganz so einfach. Erst nach 300 Beiträgen in ihrer Whats-App-Gruppe kristallisierte sich der Name heraus. Zuerst hatte man die Idee, die Anfangsbuchstaben zu mixen. "Aber da waren zu viele Konsonanten drin", grinst Ralf Fitzer.

www.extract-bietigheim.de