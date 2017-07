Aktivitäten "über den Lehrplan hinaus"

Durmersheim - Eine Laufbahn, die von Ecuador über Washington nach Würmersheim führte, wurde am Dienstag in der Grundschule von Würmersheim nachgezeichnet. Auch Nordrach, Ludwigsburg und Rastatt kamen darin vor. Würmersheim aber war die Hauptwirkungsstätte in der Berufskarriere von Rektor Volker Burger, um den es ging. Nach 23 Jahren als Schulleiter im Durmersheimer Ortsteil wurde er in den Ruhestand verabschiedet.

Sein Werdegang wurde von die Rastatter Schulamtsdirektorin Anja Bauer geschildert. Dass Burgers Personalakte "spannend zu lesen" sei, hatte für sie vor allem mit der Zeit zu tun, die auf das in Rastatt abgelegte Abitur und das an der an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg absolvierte Studium folgte. Weil es zu jener Zeit einen Einstellungsstopp für Lehrer gegeben habe, kam es für Burger zu einem Intermezzo als Lehrkraft bei der AWO der Ortenau. Danach verschlug es ihn von 1982 bis 1985 in den Auslandsschuldienst nach Ecuador und von 1987 bis 1993 nach Washington. Die Jahre dazwischen war er mit befristetem Teildeputat an einer Grundschule in Ludwigsburg beschäftigt. Im August 1993 wurde er an die Karlschule Rastatt beordert, im Jahr darauf glückte mit der Bewerbung für die Rektorenstelle der Wechsel nach Würmersheim.

Bauer beschrieb den langjährigen Schulleiter als einen "pädagogischen Motor", der es verstanden habe, zusammen mit dem Kollegium eine angenehme Lernatmosphäre zu schaffen und mit den Eltern eine konstruktive Zusammenarbeit zu pflegen. Die Würmersheimer Grundschule zeichne sich durch ein Zusammengehörigkeitsgefühl aus. Zu den besonderen Anliegen Burgers habe der Schulgarten gehört, zu dem jedes Klassenzimmer einen direkten Zugang habe.

Bauer hob ferner die Funktion als Stützpunktschule für Kinder mit Lese-, Schreib- und Rechenschwächen hervor sowie die musische Erziehung und erwähnte auch die einstmalige Partnerschaft mit der Grundschule von Mertzwiller im Elsass, die Burger sehr am Herzen gelegen habe. Bürgermeister Andreas Augustin bezeichnete die von Burger geführte Bildungsstätte als "Garant für gute Schulausbildung", was sich durch "traditionell hohe" Übergangszahlen zum Gymnasium belegen lasse.

Würmersheims Ortsvorsteher Helmut Schorpp bescheinigte dem scheidenden Rektor, "in 23 Jahren viel bewegt" zu haben. Unter Burgers "hervorragender" Leitung seien beispielsweise mit dem schon früh eingerichteten Computerraum oder dem Schulgarten viele Aktivitäten "über den Lehrplan hinaus" entfaltet worden.

Die Mütter Silke Kettler, Astrid Müller und Barbara Weißmann, die für den Förderverein beziehungsweise den Elternbeirat sprachen, sahen in Burger einen "engagierten, humorvollen" Menschen, der den Eltern manche Sorgen genommen habe.

Hardtschulrektor Volker Arntz stimmte seinen Kollegen wortspielreich auf den Ruhestand als einen Umstand mit Wohlstand ein. Der ehemalige Schulleiterkollege Franz Kary bereitete Burger in Reimform auf künftige Herausforderungen als Hausmann und Gärtner vor. Das Kollegium der Grundschule vermittelte seinem Chef mit einem flotten Ständchen, dass er mit "Licht ausmachen, Fenster schließen" in Zukunft höchstens noch zuhause Gehör finden könne.

Bei allen Dankesbekundungen nicht vergessen wurde Ehefrau Dorit Schambach-Burger, die sich freuen dürfe, künftig ein "Arbeitstier" im Haushalt beschäftigen zu können. In seiner eigenen Rede wurde Burger für einen Moment fast von Rührung übermannt, als er von den Kindern sprach, denen sein Wirken galt. Entscheidend sei gewesen, ihnen auf wertschätzende Weise zu begegnen.

Wie auf Nachfrage von Schulamtsdirektorin Bauer zu erfahren war, steht die Nachfolge so gut wie fest. Die Rektorenstelle werde sehr wahrscheinlich zum Schuljahresbeginn wieder besetzt sein.