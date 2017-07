"Freier August" in Rastatter Museen

Rastatt - Sommer, Sonne, Urlaubszeit: Der Hauptferienmonat August gilt in so manch Einrichtung als "toter Monat". Denn mit den Menschen in der Stadt schwinden auch Besucher - die städtischen Museen steuern nun mit einem besonderen Angebot für Daheimgebliebene gegen: "Freier August" lautet das Motto, Stadtmuseum, Riedmuseum und Städtische Galerie können den ganzen Monat über gratis besucht werden. "Aktionstage" - auch die Historische Bibliothek macht mit - sollen die Attraktivität des Angebots steigern.

Die Museumsleiter Iris Baumgärtner (Stadt- und Riedmuseum), Peter Hank (Galerie Fruchthalle) und Heike Endermann (Historische Bibliothek) haben gestern in passender Sommerlaune, Motto-T-Shirts und Strohhüten schon mal das Programm vorgestellt (siehe "Zum Thema"). Der "freie August" (Erwachsene zahlen normalerweise drei Euro Eintritt) ist eine Idee, die Peter Hank nach dem Beispiel der Kunsthalle Karlsruhe vorgebracht hat, wie Iris Baumgärtner erläuterte. Mit gemeinderätlichem Segen geht man ihn nun an, als "Pilotprojekt" gilt das Vorhaben zunächst - auf Basis der Erfahrungen wolle man dann gegebenenfalls Neuauflagen planen.

Eine besondere Führung in diesem Rahmen ist "Sehen und Zeichnen" am 6. August im Stadtmuseum mit Karin Welz-Spriestersbach. Sie will die Teilnehmer dabei anleiten, Motive aus der Ausstellung auf Papier zu bannen (Block und Zeichenstift mitbringen!). In der Städtischen Galerie Fruchthalle tritt neben Peter Hank, der am 20. August die Körperlichkeit in der Kunst von Ulrike Michaelis näherbringt, erstmals Karin Vetter in Aktion. Sie übernimmt am 4. August als Premiere eine Führung durch die Ausstellung. Die Historische Bibliothek nutzt den "freien Monat", um am 27. August zur Besichtigung der Dauerausstellung, die gerade überarbeitet wird, und der Begleitschau zur Vortragsreihe über Druck und Bilder des 16. Jahrhunderts zu laden.

Außerdem liegen in den Einrichtungen Veröffentlichungen wie zum Beispiel Kataloge vergangener Ausstellungen aus, die verschenkt beziehungsweise verbilligt abgegeben werden. Auch während des Stadtfests an diesem Wochenende ist der Eintritt im Übrigen frei. Gerade rechtzeitig hierfür konnte die Sanierung im Hof des Stadtmuseums weitgehend abgeschlossen werden. Wie berichtet, waren die Arbeiten erforderlich, weil immer wieder Wasser in den darunter liegenden Ausstellungsraum eintrat.

Öffnungszeiten im August: Städtische Galerie und Stadtmuseum: Do-Sa 12-17 Uhr, So 11-17 Uhr, Riedmuseum: Fr-So 14-18 Uhr; Historische Bibliothek: 27. August, 11-17 Uhr

