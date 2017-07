Neue Rettungsleitstelle auf der Zielgeraden

Damit neigt sich ein organisatorischer Mischmasch dem Ende zu. Die Leitstelle im Landratsamt ist seit 2008 für die Feuerwehren im Landkreis Rastatt sowie den Rettungsdienst in ganz Mittelbaden (Baden-Baden und Landkreis) zuständig. Die Leitstelle in der Kurstadt kümmerte sich um Feuerwehr-Notrufe in Baden-Baden. Wurde dort per 112 der Rettungsdienst alarmiert, musste das Gespräch an die ILS in Rastatt weitergeleitet werden.

Damit soll spätestens am 1. Januar 2020 Schluss sein. Dann werden alle 112-Notrufe in Mittelbaden im Landratsamt einlaufen. Dass sich der Start der ILS so lange hinzieht, begründete Landrat Jürgen Bäuerle mit der Maxime "Gründlichkeit vor Schnelligkeit". Nach den Beschlüssen der Gremien muss nun eine Vereinbarung mit den Trägern (Landkreis, Stadtkreis, DRK Bühl-Achern) getroffen werden. Der Umbauphase und Installierung der Technik im Keller des Landratsamts folgt zunächst ein Probebetrieb.

Nach einem Gutachten werden für die neu zugeschnittene ILS 26,3 Stellen benötigt (bislang 18). Entsprechend müssen nun Technik und Räume hergerichtet werden. Da die Behörden damit rechnen, dass das Einsatzaufkommen in den nächsten Jahren weiter steigt, werden zwei weitere Arbeitsplätze bereits eingeplant. Landkreis-Dezernent Jörg Peter wies im Ausschuss darauf hin, dass aufgrund der Bevölkerungszunahme und der älter werdenden Gesellschaft allein im Landkreis Rastatt die Zahl der Alarmierungen im vergangenen Jahr beim Rettungsdienst auf 59000 und bei den Feuerwehreinsätzen auf 4100 gestiegen ist.

Die Neuausrichtung der ILS wird allein den Landkreis Rastatt 1,4 Millionen Euro kosten. Nur für die Technik müssen insgesamt 912000 Euro ausgegeben werden. Für den Fall, dass die ILS einmal ausfallen sollte, wird in Baden-Baden ein zweiter Leitstellenstandort eingerichtet. Strittig ist, wie die neue ILS heißt. Bislang wurde der Name "Integrierte Leitstelle Rastatt/Baden-Baden" gehandelt. Nach Kritik im Ausschuss sagte Landrat Bäuerle zu, dass er sich für eine Umbenennung in ILS Mittelbaden einsetze. Geklärt werden soll auch, dass 112-Notrufe in Loffenau sowie Freiolsheim/Moosbronn, die derzeit wegen des Vorwahl-Bezirks in Calw beziehunsgweise Karlsruhe auflaufen, künftig nach Rastatt geleitet werden.