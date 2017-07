Plädoyer für tägliche musikalische Grundnahrung in den Schulen Rastatt - Die städtische Musikschule mit ihren rund 900 Schülern und 31 Lehrkräften ist beim Stadtfest so präsent wie nie. Gleichzeitig geht die erste "Saison" des neuen Leiters Markus Bruschke zu Ende. Im Gespräch mit BT-Redakteur Egbert Mauderer zieht der 34-jährige studierte Posaunist eine erste Bilanz. BT: Herr Bruschke, in den Musikvereinen wurde die Musikschule immer mit leichtem Misstrauen als Konkurrenz beäugt; jetzt kommt es beim Stadtfest zum großen Miteinander. Was ist passiert? Markus Bruschke: Das Projekt geht auf eine Initiative von Alfons Ruf vom Blasmusikverband zurück. Ich bin von Haus aus Bläser; als Posaunist und Dirigent eines Blasmusikorchesters liegt mir eine enge Zusammenarbeit sehr am Herzen. Das Projekt war ein guter Anlass, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Musikvereine leisten eine sehr wichtige Arbeit; mir ist eine Begegnung auf Augenhöhe sehr wichtig. Wir können uns gut ergänzen, um für eine gemeinsame Sache einzutreten: Spaß an der Musik vermitteln. BT: Wie wurde das Projekt angegangen? Bruschke: Ich habe mir von den beteiligten Musikvereinen aus Niederbühl, Plittersdorf, Wintersdorf und der Stadtkapelle eine Repertoireliste schicken lassen und die größte Schnittmenge mit einem "Best of der Blasmusik" zusammengestellt. Das Orchester wird 80 Instrumentalisten umfassen; Ende Juni hatten wir die Generalprobe. "Musik verein(t)" wird aber nicht nur von mir, sondern auch von den Vereinsdirigenten Stefan Hirn, Norbert Fritz und Christiane Layh im Wechsel dirigiert. BT: Die Musikschule ist beim Stadtfest aber auch noch anderweitig präsent. Bruschke: Am Samstag treten wir mit einem Chor- und Orchesterprojekt auf dem Marktplatz auf. Die rund 100 Teilnehmer mit Schülern, Kinderchor, Lehrkräften und Mitgliedern des Kammermusikkreises Rastatt haben sich an mehreren Wochenenden getroffen. Es war das Ziel, dass die Teilnehmer mit einem Gefühl spielen wie in einem klassischen großen Sinfonieorchester. Das Besondere ist die Uraufführung einer Komposition unseres Musiklehrers Uli Kofler, der das Werk selbst dirigieren wird. Daneben werden auch mehrere Ensembles im Laufe des Wochenendes auftreten. Interview BT: Ihre erste Saison als Musikschulleiter neigt sich mit dem Ferienbeginn zu Ende. Was ist im ersten Jahr aus ihren Ankündigungen geworden? Stichwort neue Formate. Bruschke: Wir planen mittelfristig eine Kinderkonzertreihe. Da bietet sich das Kellertheater als Bühne geradezu an. Eine Musikschule muss atmen und auf gesellschaftliche Veränderungen reagieren. Dem wollen wir mit dem Projekt "Klassenmusizieren" Rechnung tragen. Lehrkräfte gehen an die Hans-Thoma-Schule, an die Hansjakobschule und die Grundschule Ötigheim. Dort werden Instrumente vorgestellt; die Kinder sind mit großer Begeisterung dabei. Immerhin sind schon 47 Anmeldungen bei der Musikschule herausgesprungen. Mit dabei sind wir auch bei der Bläserklasse an der August-Renner-Realschule; die Ausbildung dort ergänzen wir mit dem Registerunterricht. Eine sehr gute Sache ist das Projekt "Singen-bewegen-sprechen", mit dem wir zurzeit 195 Kinder in mehreren Kindertagesstätten erreichen. Darauf aufbauend wollen wir die musikalische Früherziehung ausbauen. BT: Ihnen war auch daran gelegen, auf den zunehmenden Ganztagsbetrieb in den Schulen zu reagieren. Bruschke: Wir haben das Projekt "singende Grundschule" ins Auge gefasst. Das Besondere daran ist die Kombination von Kinderchorarbeit und Lehrerfortbildung. Mit dieser Kombination gelingt es, die ganze Schulgemeinschaft zu musikalisieren und das Singen als tägliche musikalische Grundnahrung in den Schulalltag einfließen zu lassen. Beginnen werden wir an der Hans-Thoma-Schule; an der Gustav-Heinemann-Schule ist außerdem eine Arbeitsgemeinschaft geplant. Eine Musikschule sollte sicherstellen, dass Kinder auch im Ganztagsbetrieb mit einem musikalischen Angebot erreicht werden. BT: Wie sieht's mit neuen Zielgruppen aus? Bruschke: Wir haben bereits einen Gitarrenkurs für Flüchtlingskinder angeboten. Zudem beteiligen wir uns an der nächsten interkulturellen Woche mit einem Baglama-Workshop. BT: Das Treiben beim Stadtfest lässt vermuten, dass Sie die Musikschule stärker in der Öffentlichkeit verankern wollen. Bruschke: Ja, eine umfassende Öffentlichkeitsarbeit ist für uns sehr wichtig. Wir werden künftig, zusätzlich zu unserem Sommerfest, zweimal im Jahr einen Orientierungstag anbieten. Wir müssen unser Angebot stärker nach außen kommunizieren. Deshalb wird auch unser Internetauftritt überarbeitet. BT: Sie haben viel vor, reichen die Ressourcen? Bruschke: Die Musikschule ist gut aufgestellt. In meinem ersten Jahr habe ich viel Anerkennung und Wertschätzung gegenüber der Musikschule erfahren. Wir wollen neue Impulse setzen, aber auch Bewährtes fortführen. Rastatt bleibt Austragungsort für "Jugend musiziert"; neben der Breitenbildung genießt auch die Spitzenförderung einen hohen Stellenwert.

