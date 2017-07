Ende der Baustelle in Sicht

(sawe) - Die Wirrungen um den Weg ins Münchfeld haben bald ein Ende: Die Sanierung der Fahrbahndecke der B3 (Badener Straße) ist bis auf Restarbeiten abgeschlossen, Bauleiterin Claudia Oberle ging zumindest gestern davon aus, dass die B 3 - wie geplant - voraussichtlich heute Abend, bis 18 Uhr, wieder für den Verkehr freigegeben werden kann.

Der Termin könnte sich freilich noch verschieben, falls es stark regnen sollte. Dann nämlich können die noch fehlenden Fahrbahnmarkierungen nicht aufgebracht werden. Entweder werde dann die Vollsperrung verlängert, um die Markierungen am Samstag oder Anfang nächster Woche aufzutragen, oder aber die Straße werde zunächst ohne Markierungen mit entsprechenden Hinweisschildern aufgemacht, so die gestrigen Überlegungen der Bauleiterin.

Das nahende Ende der Umleitung, die in den vergangenen Wochen immer wieder für Irritationen gesorgt hat, dürfte viele Verkehrsteilnehmer freuen, insbesondere aber auch die Anwohner im Münchfeld. Dort hat gestern Vormittag ein Verkehrschaos in der Münchfeldstraße für Aufregung gesorgt. Es bildete sich ein langer Stau, weil ein Sattelschlepper, der in dem Rastatter Stadtteil Waren abliefern wollte, und ein nachfolgender Linienbus am Ende der Straße nicht mehr weiterkamen, weil es dort - wider Erwarten - nicht mehr weiterging. Hatte es vergangene Woche noch aus dem Regierungspräsidium geheißen, dass der Weg ins Münchfeld nur noch über die Friedrich-Ebert- und Münchfeldstraße führt, so besteht diese Möglichkeit derzeit nicht mehr. Allerdings weist kein Schild auf diese neue Sackgassen-Situation hin. Seit Mittwochmorgen nämlich ist auch der Abschnitt Münchfeldstraße mit den Hausnummern ab 100 gesperrt, erläuterte Anwohner Pierre Fingermann dazu. Will heißen: Am Ende der Münchfeldstraße ist Endstation.

Da es keine Wendemöglichkeit für den feststeckenden Sattelzug und den Bus in der engen Straße gab, musste ein gesperrter Straßenabschnitt für das Wendemanöver kurzfristig freigemacht werden. Es habe gut eine Dreiviertelstunde gedauert, bis die Fahrbahn wieder frei war, sagte Fingermann. Wie Oberle dazu auf BT-Nachfrage ausführte, sei das Sackgassenschild angewiesen, aber noch nicht aufgestellt worden.