Satz des Pythagoras in der Praxis Rastatt (hr) - "Stadtkarten, Navigationssysteme, Brücken und Tunnel oder die exakte Abmessung von Grundstücken wären ohne Geodäten nicht möglich", ermunterte Claus Haberecht die 150 Schüler vom Tulla-Gymnasium Rastatt, dem Technischen Gymnasium Rastatt sowie der Carl-Netter-Realschule Bühl, sich über die moderne Arbeitsweise von Vermessungstechnikern und -Ingenieuren zu informieren. Der Informationstag reiht sich, so Haberecht, unter dem Motto "Faszination Erde - Deine Zukunft" in die landesweit 150 Veranstaltungen ein, mit denen junge Leute für geodätische Berufe gewonnen und das Wirkungsfeld der Geodäsie in der Öffentlichkeit bekannter gemacht werden soll. Begleitend zum Geodäsie-Tag wird im Foyer des Landratsamts die Ausstellung "200 Jahre badisch-französische Rheingrenzvermessung" und in einem Glaskasten ein Messinstrument aus dem Jahr 1885 gezeigt. Moderiert von Mario Würz, Leiter des Amts für Vermessung und Flurneuordnung im Landratsamt, zeigten unter dem Titel "Zeitreise Vermessung - vom rechten Winkel zum Drohnenflug" mehr als 20 Experten an verschiedenen Stationen, wie der Satz des Pythagoras praktische Anwendung findet, wie man mithilfe von Satelliten Koordinaten bestimmen kann und was es mit Laserscanner und Drohnen in der Vermessung auf sich hat. Mit einer Powerpoint-Präsentation vermittelte Würz den Schülern das Ziel des Tages, die historische Achse vom Schloss Rastatt zum Schloss Ettlingen, die auf einer Linie liegen, mit verschiedenen Messmethoden auf den "Tapis vert" vor dem Landratsamt zu übertragen. Früher verwendete Messgeräte wie Winkelprisma und Kreuzscheibe gehörten ebenso zum Informationsgebot, wie ein hochmodernes Tachymeter mit Servomotoren, das teils automatisch, teils ferngesteuert sein Ziel sucht, Berechnungen durchführt und Messungen registriert. Beeindruckt zeigten sich Haberecht und die Schüler, wie stabil die von acht Propellern angetriebene Drohne selbst bei dem stürmischen Wetter in der Luft liegt und punktgenau in der Hand von Nadine Witschel vom Ingenieurbüro Furrer und Strecker Rastatt landete. Mit einem Klassenfoto aus luftiger Höhe bewies Witschel, dass die eingebaute Kamera auch aus großer Höhe und einer Fluggeschwindigkeit bis zu 65 Kilometer pro Stunde gestochen scharfe Bilder liefert. Im Kreistagssaal konnten die Besucher unter anderem verfolgen, wie die Aufnahmen von einem Überflug der Reithalle zu einem dreidimensionalen, virtuellen Modell des Gebäudes verarbeitet wurden. Die Experten der Geoinformation Baden-Baden haben die Fassade der Reithalle aus 200 Millionen Punkten, die mit einem terrestrischen Laserscanner aufgenommen wurde, virtuell am Rechner entstehen lassen. Stefan Hetzel, stellvertretender Fachgebietsleiter Vermessung und Geoinformation bei der Stadt Baden-Baden, gewährte den Schülern Einblicke in das Geoportal der Kurstadt und verblüffte mit 360-Grad-Bildern der Innenstadt. "Vielen ist nicht bewusst, dass Vermessungsingenieure nicht nur hoheitliche Aufgaben in den Vermessungsämtern und bei der Flurneuordnung ausführen. Vermessungstechniker und Vermessungsingenieure sind gesucht, bieten einen sicheren Arbeitsplatz", betonte Stefanie Korf und ergänzte, ein Einstieg sei mit der mittleren Reife als Vermessungstechniker möglich. Mit der allgemeinen oder der fachgebundenen Hochschulreife biete sich unter anderem ein Bachelor-Studium an einer Hochschule an.

