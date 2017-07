Bürger bringen ihre Bedenken vor

Bischweier - Mehr als 150 Einwohner sind der Einladung zur Informationsveranstaltung zur weiteren Dorfentwicklung von Bischweier am Mittwochabend in die Turnhalle gefolgt. Im Mittelpunkt des Interesses stand der Erschließungsplan des Baugebiets "Winkelfeld". Der geplante Wasserversorgungsvertrag mit den Stadtwerken Gaggenau, der Verfahrensstand bezüglich des Spanplattenwerks und die 775-Jahr-Feier 2018 kamen ebenfalls zur Sprache.

Stadtplanerin Petra Schippalies erläuterte den Vorentwurf für das Neubaugebiet, der zusammen mit dem Gemeinderat entwickelt wurde. Um eine Verkehrsberuhigung zu erreichen, werden die Straßen innerhalb des Quartiers schleifenförmig angelegt. Die Gliederung der Wohnungsquartiere erfolge über Grünzüge. Es werde auch darüber nachgedacht, zwei Stellplätze pro Wohneinheit verpflichtend zu machen. Je nach Aufteilung des Gebiets könnten 99 bis 110 Bauplätze für Ein- und Mehrfamilienhäuser entstehen.

Ein Anwohner gab seiner Angst Ausdruck, dass die "gigantischen Ausmaße" des Baugebiets Bischweier überlasten und den "Exitus" in der Winkelfeldstraße herbeiführen könnten. Als alternative Anbindung schlug er die Hermann-Föry-Straße vor. Bürgermeister Robert Wein gab zu bedenken, dass es sich um Größenverhältnisse handle, die bereits mit den ehemaligen Baugebieten Winkelfeld-Süd und -Ost verwirklicht worden seien. Zur prognostizierten Verkehrssituation bat Thomas Döpfner von der Erschließungsgesellschaft ESB darum, die Verkehrserhebungen abzuwarten, um über verlässliche Zahlen verhandeln zu können. Um das bereits bestehende Verkehrschaos zu mindern, bat Wein, auch das "eigene Parkverhalten" kritisch zu überdenken. Die Alternative mit der Hermann-Föry-Straße sei ebenfalls eine Option in den Planungen gewesen, wegen der Lage des Hauptsammlers in der Winkelfeldstraße aber wieder verworfen worden.

In Bezug auf die als prekär wahrgenommene Verkehrssituation in der Winkelfeldstraße fragte ein Einwohner, ob die gemachten Fehler in den ehemaligen Neubaugebieten mit dem geplanten Gebiet ausgeglichen werden könnten. Schippalies verwies auf ihre Planungen, die sehr viel öffentlichen Parkraum aufweisen und auf die angedachte doppelte Stellplatzpflicht.

Ein Bürger fürchtete, dass Bischweier seinen Dorfcharakter verlieren könnte. Wein erwiderte darauf, dass nur mit der Ausweisung von Baugebieten die Bevölkerungszahl konstant gehalten werden könne und nur dadurch die Infrastruktur mit Grundschule und Kindergarten auch gesichert sei.

Mit der Übernahme der Bischweierer Wasserversorung durch die Stadtwerke Gaggenau entstand die Frage, ob die Preise nur im ersten Jahr oder dauerhaft an Gaggenau angeglichen werden. Stadtwerkeleiter Paul Schreiner konnte versichern, dass sich die Angleichung über den gesamten Vertragszeitraum erstrecke. Auf die Frage, wie lange die Bindung an die Stadtwerke geplant sei, antwortete Wein, dass eine unbefristete Zeit angedacht, die Möglichkeit einer ordentlichen Kündigung nach 20 Jahren vereinbart worden sei. Die lange Bindung ergebe sich aus der Notwendigkeit, das "in die Jahre gekommene Leitungssystem" in den nächsten Jahren systematisch zu erneuern.

In Bezug auf das Spanplattenwerk konnte Wein berichten, dass es der Gemeinde gelungen sei, beim letzten Antrag der Firma Kronospan auf Verlängerung der Betriebserlaubnis eine nachträgliche Anordnung zu erwirken. Diese verpflichte das Unternehmen, nach einer Sanierung in einem Probebetrieb nachzuweisen, dass die Grenzwerte eingehalten werden. Für die Planungen zur Jubiläumsfeier blieb keine Zeit mehr, Wein kündigte nur an, dass er auch eine 777-Jahr-Feier gestalten möchte.