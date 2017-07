Berichte aus einer "lieblosen Zeit" Von Nicole Zerrath Rastatt - Unerwünscht, geduldet und gedemütigt: Mit diesen Adjektiven könnte man das Lebensgefühl der Kinder beschreiben, die in den 1940er bis 70er Jahren in den Kinderheimen des Landkreises und der Stadt Rastatt aufgewachsen sind. Im Rahmen der Ausstellung "Verwahrlost und gefährdet?" hatte das Stadtmuseum zu einem Zeitzeugengespräch in das Kantorenhaus eingeladen. Zwei Männer und eine Frau. berichteten über ihre Kindheit und Jugendjahre, die sie als "lieblose Zeit" charakterisierten. Allen drei gemeinsam war, dass sie als Kinder einer ledigen Mutter zur Welt kamen und damit unter die Vormundschaft des Jugendamts fielen (eine Bestimmung, die bis 1970 in der Bundesrepublik geltendes Recht war). Entsprechend der behördlichen Einschätzung und dem Angebot an Pflegefamilien wurden die Kinder wechselweise in Heimen und Familien untergebracht. Wie wenig dabei die Persönlichkeit des Kindes geachtet wurde, bezeugt der Namenswechsel eines Zeitzeugen. Als Michael Joachim sei er in Berlin zur Welt gekommen, bei seiner Pflegefamilie habe er in Erinnerung an deren verstorbenen Sohn den Namen Hans Peter erhalten, ein Lehrer habe später auf den eingetragenen Namen Joachim bestanden und im Sinzheimer Kinderheim sei er schließlich Michael gerufen worden. Der Alltag in den Heimen wie in den Pflegefamilien stand unter dem Gesichtspunkt der Verwahrung. Ein ehemaliges Heimkind formulierte es so: "Wir wurden versorgt, aber es stand keine Liebe dahinter." Offensichtlichen Misshandlungen seien sie nicht ausgesetzt gewesen, aber "Züchtigungen im autoritären Stil". Ein Klima der Angst Auch habe ein Klima der Angst geherrscht, das durch die Hierarchisierung der Heimkinder untereinander noch begünstigt worden sei. Die Rangfolge von drei vorhandenen "Bubengruppen" ließ sich in einem Kinderheim schon an den Beinamen "Hofstaat", "Nachtwächter" und "Höhlenbewohner" ablesen. Ein Zeitzeuge erinnerte sich, wie die kleinen Jungen von den größeren in ihren Betten im Schlafsaal "geknebelt" worden seien, so dass sie Angst gehabt hätten zu ersticken. Bettnässen "mangelnde Köperdisziplin" Dass Bettnässen im fortgeschrittenen Alter Ausdruck seelischer Not ist, gehört heute zum Allgemeinwissen, in den Nachkriegsjahren wurde das "als mangelnde Körperdisziplin" eingestufte Verhalten auf demütigende Weise verfolgt. Alle Zeitzeugen berichteten, dass die häufig als "Bettpisser" bezeichneten Kinder vor den Augen aller anderen ihre Betten abziehen und die Bezüge öffentlich zur Waschküche tragen mussten. Manche Kinder hatten das Glück, im Gros der Betreuungspersonen, die ihren Dienst nach Vorschrift taten, Menschen zu begegnen, denen das Schicksal der Kinder auf besondere Weise am Herzen lag. "Dass ich heute noch nähen und bügeln kann, verdanke ich Schwester Iphigenia", erinnerte sich ein Zeitzeuge. "Tante Anneliese", die für die abwesende Heimleiterin eingesprungen sei, "war unsere Rettung", berichtete eine ehemalige Heimbewohnerin. Die prägenden Erfahrungen der Verletzung im Erwachsenenalter abzustreifen beziehungsweise zu verarbeiten, ist eine Aufgabe, die allen Heimkindern geblieben ist. Dem einen hat der Erfolg im Beruf gut getan, ein anderer hat in der Ehe und der eingeheirateten Familie Liebe und Wertschätzung erfahren, die er lange entbehren musste. Aber es gibt auch Dinge, über die sie heute noch nicht reden könne, räumte eine Zeitzeugin ein. Aus dem gleichen Grund dürften die zwei Frauen, die zunächst an dem Gespräch teilnehmen wollten, ihre Mitwirkung wieder abgesagt haben. Patricia Reister, die die Ausstellung kuratiert und den Katalog erarbeitet hat, moderierte den Abend auf sehr einfühlsame Weise.

