"Das ist im Grunde unser zweites Zuhause"

Rastatt - In Wolfgang Stumpfs kleinem Garten wachsen Rosen, Dahlien, Gladiolen, Hibiskus und viele andere Blumen und Pflanzen. "Wir haben vom Frühjahr bis zum Spätjahr immer etwas Blühendes", freut sich Ehefrau Renate, die es sich auf der Terrasse bequem gemacht hat. Ein Jägerzaun umgibt das rund 100 Quadratmeter große Areal, auf dem sich Wohnwagen, Zelt, Vorbau, eine kleine Werkstatt und Pavillon befinden. "Engelsgarten" hat der 75-Jährige dieses Refugium getauft, das passenderweise in einem Paradies liegt, genauer gesagt im "Rastatter Freizeitparadies". "Das ist im Grunde unser zweites Zuhause", sagt das Ehepaar.

Inzwischen verbringen die beiden mehr Zeit in Plittersdorf als in ihrer Eigentumswohnung in Mannheim. "Letztes Jahr sind wir erst am 20. Dezember nach Hause gefahren", erzählt der Rentner, sieben Monate habe man an diesem Flecken verbracht, der beiden ans Herz gewachsen ist - nur unterbrochen von gelegentlichen Stippvisiten nach Mannheim. Selbst in den kälteren Monaten sei es sehr schön in der Camping- und Freizeitanlage - "wir spielen dann abends oft Karten oder schauen Fernsehen", erzählen die Dauerurlauber. Und sie genießen es, tagsüber viel an der frischen Luft zu sein. Das "Freizeitparadies" haben sie bei Familienbesuchen in Plittersdorf entdeckt. "Wir sind hier oft spazieren gegangen, es hat uns sehr gut gefallen", denkt der gelernte Maurer und Zimmermann an die Anfänge zurück. So wurde nicht lange gefackelt: Nägel mit Köpfen machte das Ehepaar vor 26 Jahren, gerade mal ein Jahr nach Eröffnung der Anlage. Die Stumpfes gehören damit zu den ältesten und treuesten Langzeitcampern im Ried. Rentner Stumpf schätzt besonders die ruhige Lage der Anlage am Rande des Naturschutzgebiets "Rheinaue", die ein guter Ausgangspunkt für Ausflüge, Wanderungen und Radtouren ist, er liebt die schöne Umgebung und den Badesee - "der ist eine absolut saubere Geschichte", schwärmt er.

Das herrliche Wasser hat es auch Ursula Mahler angetan. Die 66-Jährige stammt aus Ottersdorf und war früher schon regelmäßiger Badegast im "Freizeitparadies". Ein Sommer ohne Badefreuden wäre für sie unvorstellbar. Und weil es solch erfrischendes Nass in Loffenau nicht gibt, wo sie mit ihrem Mann Alfred lebt, haben die beiden vor vier Jahren einen festen Platz im "Freizeitparadies" übernommen - "Urlaubsglück auf 65 Quadratmetern", konstatiert der Gatte augenzwinkernd.

Neben den Mahlers hat es sich Camper-Neuling Andreas Köpke auf seinem Pachtgrundstück schön gemacht: "Es ist meine erste Saison hier", berichtet der 54-Jährige, der selbstständig ist und erst einmal einiges an Arbeit in die Parzelle stecken musste. Rechtzeitig zum "Baustopp" sei er fertig geworden, denn in den schönsten Monaten des Jahres darf kein Baulärm die Erholung der Gäste im "Paradies" stören. "Jetzt ist nur noch Genießen angesagt", freut sich der Rastatter, der zu Hause "keinen Balkon hat", über "ein Stück mehr Lebensqualität", das er, so oft es geht, zusammen mit seiner Frau auskostet. Auf der Terrasse mit den Loungemöbeln mixt und serviert er dann gerne Cocktails nach uralten Rezepten. Jeder hat so sein Steckenpferd. Auch Nachbar Mahler: Er spielt zuweilen auf seiner Gitarre oder Ziehharmonika, wenn die Camper gesellig zusammensitzen. Und das tun sie oft. Die Camper seien eine "eingeschworene Gemeinschaft", die Kameradschaft sei gut, man hilft sich gegenseitig, nimmt Anteil, feiert und lacht zusammen. "Es macht einfach Spaß", sagt Köpke und lässt den Blick schweifen auf "die tolle Anlage", die mit Badesee, SB-Markt, Freizeitanlagen und Restaurant mit Seeterrasse "alles bietet", was man für Urlaub und Erholung braucht.

"Und es gibt keine sozialen Unterschiede. Auf dem Platz sind alle gleich", versucht Alfred Mahler die Faszination des Campens zu erklären. Die Kleidung ist leger, der Ton locker, der Umgang miteinander unkompliziert und die Leute sind meistens gut drauf. Das ist wie Eintauchen in eine andere, entspannte Welt, die hinter der Schranke zur Campingplatzeinfahrt beginnt. Zwar wird auch mal über dieses und jenes geschimpft wie im wirklichen Leben, wenn etwas in der Anlage auf Kritik stößt, doch die dunklen Wolken verziehen sich meist so rasch wieder, wie sie gekommen sind.

"Mir gefallen die Leute hier, da sind schon viele Freundschaften entstanden", betont Alfred Mahler, der es als großen Vorteil sieht, dass er auf dem Campingplatz immer Leute zum Reden hat, wenn ihm der Sinn danach steht. Im "Paradies", in dem er mit seiner Frau an die 100 Tage im Jahr verbringt, gibt es immer Gesellschaft und Geselligkeit. Da muss niemand allein sein.

Zum Thema