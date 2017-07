Harmonie und kurz aufwallender Wahlkampf

Nächtliche Verfolgungsjagd Baden-Baden (red) - Eine wilde Verfolgungsjagd hat sich die Polizei am Donnerstagabend mit einem Mercedes-Fahrer geliefert. Um einer Kontrolle auf der A5 zu entgehen, raste der 34-Jährige davon. In Rheinmünster gelang es den Beamten letztlich, den Mann zu stoppen (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Eine wilde Verfolgungsjagd hat sich die Polizei am Donnerstagabend mit einem Mercedes-Fahrer geliefert. Um einer Kontrolle auf der A5 zu entgehen, raste der 34-Jährige davon. In Rheinmünster gelang es den Beamten letztlich, den Mann zu stoppen (Symbolfoto: dpa). » - Mehr