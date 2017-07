Brennpunkteinsätze mit ersten Erfolgen

Rastatt - Seit Anfang Juli sorgen in der Rastatter Innenstadt mehr Polizisten für die Sicherheit der Bürger. Im Rahmen eines sogenannten Brennpunkteinsatzes gehen mehr Beamte Streife als gewöhnlich: bei der Badner-Halle, der Pagodenburg, im Schlosspark, an der Reithalle, an einigen Schulen und am Bahnhof. Dabei sind auch Zivilpolizisten im Einsatz, die die Lage beobachten, bei Bedarf einschreiten und gegebenenfalls ihre uniformierten Kollegen anfordern.

"Wir haben im Jahr 2016 ein Problem mit steigender Gewaltkriminalität festgestellt", erklärt der Leiter des Rastatter Polizeireviers, Heiko Baumgärtner im Gespräch mit dem Badischen Tagblatt. Um dem zu begegnen, wurden zusätzliche Polizeibeamte aus Bruchsal in die Barockstadt beordert, die in den kommenden Wochen auch das Sicherheitsgefühl der Rastatter Bürger wieder verbessern sollen. Der Grund für ein möglicherweise zunehmendes Unbehagen der Bevölkerung ist die Zahl der Gesamtstraftaten, die im Jahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 238 auf 3847 gestiegen ist. Allerdings hat ein Konflikt am 24. Dezember des vergangenen Jahres, an dem verschiedene Gruppen beteiligt waren und bei dem auch ein Messer eingesetzt wurde, die Statistik stark verschlechtert. Wenn ansonsten Gewaltdelikte angezeigt wurden, handelte es sich meistens um häusliche Gewalt oder um Auseinandersetzungen in Gaststätten. Die Rastatter können sich statistisch gesehen also durchaus sicher fühlen, wenn sie nachts durch den Schlosspark gehen wollen oder sich am Bahnhof aufhalten.

"Bei den meisten Straftaten, die hier begangen werden, handelt es sich um Fahrraddiebstähle", so Baumgärtner. Allerdings wurden seit Beginn des Jahres 2017 auch vermehrt Sachbeschädigungen und Ordnungsstraftaten wie zu laute Musik oder zurückgelassener Müll nach einem nächtlichen Trinkgelage registriert. "Rastatt ist hier leicht auffällig", sagt Baumgärtner und verweist auf erste Erfolge. So wurden insgesamt mehr als 300 Personenkontrollen durchgeführt und acht Straftaten festgestellt. Bei dreien davon handelte es sich um Rauschgiftdelikte, wobei eine der gefassten Personen mit Drogen handelte. In einem Fall konnte eine als gestohlen gemeldete EC-Karte sichergestellt werden und bei einem Verstoß gegen das Waffengesetz wurde ein sogenanntes Einhandmesser beschlagnahmt. Außerdem wurden 19 Platzverweise ausgesprochen, hier wurde den Betroffenen verboten, sich auf einem Schulgelände aufzuhalten.

Zu der Frage, ob Asylbewerber strafrechtlich oft auffällig werden, sagte Baumgärtner: "Wenn dies geschieht, dann vor allem wegen Konflikten in ihren Unterkünften, wo sie auf engstem Raum leben müssen". Ansonsten verhielten sie sich meistens unauffällig.