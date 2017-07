"Blech trifft Gesang"

"Blech trifft Gesang" ist das Konzert überschrieben. 80 Instrumentalisten und 200 Sänger werden die Bühne bevölkern, wie Rolf Peter und MBV-Vizepräsident Alfons Ruf jetzt in einem Gespräch ankündigten. Als Verbündeten konnten sie den Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Rastatt-Gernsbach, Ulrich Kistner. gewinnen, dessen Haus 5000 Euro für dieses Begegnungskonzert beisteuert.

"Es war ein tolles Konzert", erinnern sich die Drei noch an die Premiere am 18. Mai 2014, als der Nachwuchs beider Verbände sich in der Badner Halle präsentierte. Aus Peters Sicht machen sich die Bemühungen um eine intensive Ausbildung bereits bezahlt. Im vergangenen Jahr bot der MSK erstmals Prüfungen für ein Leistungsabzeichen in Bronze an; in diesem Jahr kommt das Prädikat Silber dazu. Ein Beispiel genommen hat man sich dabei an den Blasmusikern, die seit vielen Jahren mit diesen Prüfungen bis zum Gold-Abzeichen dem Nachwuchs Anreize zur Fortbildung geben.

Rund 1350 Sänger bis etwa 25 Jahre in 35 Kinder- und Jugendchören zählt der MSK, bei den Bläsern dürften es in Mittelbaden um die 2000 Nachwuchsmusiker sein, schätzt Alfons Ruf. Auf den Lorbeeren will sich der Blasmusikverband nicht ausruhen. Man muss am Ball bleiben, gerade vor dem Hintergrund des Wandels der Schullandschaft. So sieht Ruf auch das Angebot "Klassenmusizieren" als einen Schritt, um nah bei den jungen Menschen zu sein. Die Vereine würden auch zunehmend die Kooperation mit den Musikschulen suchen.

Auch der MSK bleibt am Drücker. Rolf Peter kündigt eine eine einjährige Ausbildung zum Kinderchorleiter an. Man schreibe Kindergärten, Schulen und Vereine an, um etwa 20 Interessenten für den Kurs zu gewinnen.

Die beiden Verbandsvertreter betonen, dass man sich nicht in Konkurrenz sehe. Und das soll am 1. Oktober auch spürbar werden: Auftreten werden der Kinderchor der Erwin-Schweizer-Schule Ottenhöfen, der Kinder- und Jugendchor Waldulm, der Jugendchor "Next Generation" des Gesangvereins Kartung, das Jugendorchester "Bühler Westen" mit Bläsern aus Balzhofen, Vimbuch und Weitenung, die Jugendkapelle Bühlertal-Altschweier-Eisental sowie aus Würmersheim die Jugendkapelle und das Ensemble "Brassemoluff".

Der Eintritt für das Konzert kostet zehn Euro (Jugendliche unter 14 Jahren frei). Vorverkauf: Ticket-Hotline Badner Halle, (07222) 789800.