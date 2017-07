Welcher der Verzweifelten ist ein Mörder?

Unter der professionellen Regie ihres Leiters Carsten Thein, der auch am Jakobus-Theater in Karlsruhe tätig ist, inszenierte die Theater-AG des Durmersheimer Wilhelm-Hausenstein-Gymnasiums (WHG) zum Schuljahresabschluss eine gelungene Bühnenfassung des bekannten Kriminalromans "Und dann gab's keines mehr" von Agatha Christie. Dazu hatte man die Mensa und den Musiksaal erstmals mit abgestuften Zuschauerrängen versehen und eine große Bühne errichtet - ein Aufwand, der die Mühe auf alle Fälle wert war. Ein beeindruckendes Bühnenbild entführte den Zuschauer in einen stilvoll eingerichteten englischen Salon. Der gemalte Fensterblick auf eine Küstenlandschaft verdeutlichte, dass sich das Geschehen auf einer Insel abspielt; dies wurde auch immer wieder durch Einspielungen wie Wellengeräusche untermalt. Die Technik-AG unter der Leitung von Stefan Zimmer sorgte für erstklassige Tontechnik und geschickte Beleuchtungseffekte.

Als Leitmotiv fungierte das einst populäre Kinderlied "Zehn kleine Negerlein": Es erklang musikalisch, etwa auf dem Flügel gespielt von Carsten Thein, der zum ersten Mal auch in der Theater-AG selbst eine Rolle übernahm und den sehr von sich überzeugten Anthony Marston mit viel Witz spielte. Mit jedem neuen Todesfall fiel eines der zehn kleinen, auf einer Kommode drapierten Figürchen um.

Die Schauspieler meisterten die Dialoge so gut, dass es bis zum Schluss spannend blieb, wer denn nun hinter dem mysteriösen Mr. Onym steckt. Dabei gab Franziska Hiß die scheinbar naive und sehr dem Alkohol zugetane Butlerin; Uschi Schmidt, Lehrerin am WHG, spielte deren Schwester und Köchin der Salongesellschaft. Lena Schorpp stellte die eigentlich selbst völlig verkorkste Psychiaterin Dr. Armstrong dar; die bibeltreue und moralisch unantastbare Lady Emily wurde von Sabrina Semmle verkörpert, der pensionierte General MacKansey von Yannik Ullrich gespielt. Als ehemaliger Polizist und Privatdetektiv Blore kombinierte Julian Fust stets neu, wer denn nun der Täter sein könnte. Diese Frage beschäftigte das Publikum auch in der Pause in lebhaften Diskussionen. Umso genialer der Einfall, dass die Zuschauer beim Wiederbetreten des Saals ihre Vermutung auf einer Strichliste kundtun durften. Diejenigen, die für die Sekretärin Vera Claythorne gestimmt hatten, sahen sich getäuscht. Sie wurde von Dilara Alkyildriz dargestellt. Weil sie ihn zum Schluss für den einzig möglichen Täter betrachtet, erschießt sie den charmanten Captain Lombard, dargestellt von Konstantin Mues, bevor sie selbst den Freitod sucht. Wer für die ehemalige Anklägerin und Richterin Wargrave (Ereza Sunguri: sehr überzeugend in ihrem vorgetäuschten Willen zur Aufklärung) votiert hatte, lag schließlich richtig. Denn zum Schluss offenbart Wargrave ihre beiden extremen Neigungen, den Gerechtigkeitssinn und die Lust am Töten. Um diesem Wahnsinn gerecht zu werden, inszenierte sie den Tod aller Anwesenden und sogar ihren eigenen -ein tückischer Plan, absolut spannend aufgeführt von den jungen Schauspielern der Theater-AG.