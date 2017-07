"Iffezheim rockt" feiert gelungene Premiere

Iffezheim - "Iffezheim rockt" lockten die Plakate. Eigentlich hätte es heißen müssen der Musikverein rockt Iffezheim. Denn das taten die Musiker mit einer Leidenschaft, die sich schnell auf die Zuhörer übertrug und für einen unvergesslichen Abend sorgte.

Schon der Auftakt des gemeinsamen Jugendorchesters Iffezheim/Wintersdorf unter Pascal Hauns war Programm: "Another Day in Paradise". Als sie dann Barbara Ann zum Tanzen aufforderten, kam die Simmung auf Touren und ging ins "Achy breaky Heart". Die Jungmusiker zeigten mit Bravour, dass man an einem solchen Abend nicht in den Verein Christlicher Junger Männer ("YMCA") gehen muss, um richtig Spaß zu haben.

Der Stabwechsel zu Matthias Lang gab weiterhin Grund zum Bleiben ("Give me aReason") und die Jugend fasste die Stimmung treffend zusammen: "I feel good". Mit einem Streifzug durch "The Blues Brothers" legte der Nachwuchs, bei dessen Qualität man sich keine Sorge um die Zukunft machen muss, noch einen drauf, bevor er sich mit dem Rumba mit "Que Sera" - vom Publikum frenetisch gefeiert - verabschiedete.

Wie konnte es anders sein, als dass das Hauptorchester zu Beginn seines Nena-Medleys "99 Luftballons", aber nicht "Irgendwo, irgendwie, irgendwann", sondern aus dem Schulhof der Grundschule, der sich als wunderbarer Veranstaltungsort entpuppte, aufstiegen ließ.

Bei "Es geht mir gut" lieh der in der Region bekannte Sänger und Gitarrist Christian Leuchtner als "Special Guest" den Songs von Marius Müller-Westernhagen seine Rockröhre. Mit "Sexy", "Freiheit" und "Lass uns leben" nahmen der Musikverein und sein Sänger die Zuhörer mit auf eine begeisternde Tour durch die Diskographie der deutschen Rockgröße. Die unersetzlichen Männer entströmten dem tiefen Blech, als sich der MV dem Werk Herbert Grönemeyers zuwandte. Die Orchestersätze gaben den Solisten Raum, mit ihrem Können zu begeistern, wie Matthias Lang mit seinem grandiosen Saxofonsolo bei "Mensch", während Benedict Zoller bei "Mambo" am Schlagzeug brillierte.

Mit "Let's swing" nahm der Musikverein die Zuhörer in die Vergangenheit zurück, wobei die Klassiker "Have you met Miss Jones" und "Beyond the sea" in der Interpretation von Robbie Williams topaktuell sind und dem swingenden Bariton Christian Leuchtner quasi auf die Stimmbänder geschrieben sind. Matthias Lang drehte am Saxofon voll auf, als sich Leuchnter als "James Brown" durch "I feel Good!" röhrte. So war es auch nicht verwunderlich, dass das "Hidehidehideho" aus "Minnie The Moocher" ein mitreißendes Echo fand.

Mit "Bohemian Rhapsody" leitete das von Philipp Zink auf den Punkt vorbereitete Orchester Queens "Greatest Hits" ein. Natürlich durfte das kleine, verrückte Ding, genannt Liebe ("Crazy little Thing called Love") nicht fehlen und mit "We Will Rock You" hielt der Verein einmal mehr, was er versprochen hatte. Dafür durften sich die Musiker als Champions feiern lassen, wie der tosende Applaus bestätigte. Das Robbie-Williams-Medley "Let me entertain You" riss die Zuhörer endgültig von den Sitzen. Die Zugabe "Hinterm Horizont" endete in stehenden Ovationen, so dass Christian Leuchtner noch einmal "Minnie" anstimmte. Eine überzeugende Premiere ist dem Musikverein mit diesem Konzert gelungen, die nach den Kommentaren der Zuhörer eindeutig eine Fortsetzung verlangt.