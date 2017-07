Inklusionskinder gehören einfach mit dazu

Rastatt/Bietigheim - "Mit diesen Kindern ist wieder das Lachen in unsere Schule gekommen", zitiert Meike Duchac gern einen Kunstlehrer der Gemeinschaftsschule in Bietigheim. Ihre Hanna, die das Down-Syndrom hat und deren Entwicklung das Badische Tagblatt seit einigen Jahren im Rahmen einer losen Serie darstellt, hat ihr erstes Jahr an der weiterführenden Schule prima gemeistert.

Der Unterricht ist zu Ende, als das Pressegespräch in der Schule anberaumt ist. Hanna rennt mit ihrer Banknachbarin Sarah, mit der sie sich angefreundet hat, nach draußen. Die beiden haben ihren Spaß, spielen fröhlich Fangen, setzen sich abwechselnd auf Sarahs Fahrrad und rennen dann wieder auf dem Pausenhof herum. Hanna macht einen glücklichen Eindruck, sie gehört hier einfach mit dazu.

Mit Inklusionskindern hat die Bietigheimer Schule bereits einige Erfahrung: Seit 14 Jahren schon werden hier Schüler mit besonderem Förderbedarf unterrichtet. Vor der Einrichtung der Gemeinschaftsschule auch in einer Außenklasse der Pestalozzischule, wie Rektor Andreas Koßmann im BT-Gespräch berichtet. Er freut sich, dass der Unterricht mit den vier Inklusionskindern in Klasse fünf und den sechs in Klasse sechs so gut läuft, wenngleich es wünschenswert wäre, dass durchgängig zwei Lehrer in den betreffenden Klassen unterrichten. Doch das gebe das bewilligte Stundendeputat nicht her.

In den Klassen mit den Inklusionskindern beginnt der Unterricht in den meisten Fächern mit einem gemeinsamen Einstieg, bevor dann die Lernzeiten beginnen, in denen jedes Kind für sich und seinem Niveau angemessen Aufgaben erledigt. In Mathematik und Deutsch werden die Inklusionskinder getrennt unterrichtet. Klassenlehrerin Jana Schwab und Sonderschullehrerin Sabine Thiel haben jede Woche zwei Besprechungsstunden, um den Unterricht aufeinander abzustimmen. "Die sehr intensive Unterrichtsvorbereitung, die konkrete Absprachen erforderlich macht, ist im Stundendeputat jedoch nicht berücksichtigt", kritisiert Koßmann.

Von den Inklusionskindern profitieren die anderen Schüler nicht nur im Hinblick auf die Entwicklung ihrer sozialen Kompetenz, sondern auch gelegentlich ganz praktisch: "Als es in Biologie um Bestäubung ging, hat Frau Thiel ein Modell gebaut, wodurch das Thema auch für die Regelkinder verständlicher war", führt Schwab ein Beispiel auf. Diese grundlegende Herangehensweise an Themen tue auch den Regelkindern ganz gut: "Als Fachlehrerin ist man manchmal etwas zu theoretisch", urteilt Schwab selbstkritisch.

Die sehr differenzierte Betrachtung von Schülern an einer Gemeinschaftsschule kommt dem Förderbedarf der Inklusionskinder entgegen. So werden alle Schüler regelmäßig sogenannten Kompetenz-Checks unterzogen, um ihre Lernentwicklung zu dokumentieren. Ebenfalls von Vorteil für die Förderkinder ist der Umstand, dass die Lehrer beim Definieren der individuellen Lernziele das Lernniveau jedes einzelnen Schüler berücksichtigen. So kann es in Mathematik zum Beispiel vorkommen, dass ein Schüler zwar Schwierigkeiten beim Rechnen hat, aber Geometrie-Aufgaben ohne Probleme löst. Seinem jeweiligen Niveau in diesen Bereichen bekommt er deshalb Aufgaben, die für ihn auch lösbar sind.

"Die Schule läuft sehr gut, Hanna geht sehr gern hin", zieht Meike Duchac eine positive Bilanz der fünften Klasse. Ihre Tochter habe sehr viel gelernt, der Unterricht sei sehr anschaulich. Speziell in Englisch und den Naturwissenschaften sauge sie den Lernstoff auf "wie ein Schwamm". Auch die Zusammenarbeit zwischen der Regelpädagogin und der Sonderpädagogin laufe "auf einer sehr guten Ebene", freut sie sich.

Das Pressegespräch neigt sich dem Ende zu, die Unterhaltung der Erwachsenen hat Hanna verständlicherweise etwas gelangweilt. Nun geht es mit ihrer Mutter, die sie jeden Tag in die Schule bringt und abholt, nach Hause.

"Hunger", meint sie leicht ungeduldig. Im Auto legt Meike Duchac Hannas Lieblings-CD mit Songs von Lena Meyer-Landrut ein, die sie lauthals mitsingt. "Wir fahren auch morgens mit Musik in die Schule, dann kommt Hanna immer gut gelaunt an", sagt sie mit einem Lächeln.