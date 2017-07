Waltraud Drexler verabschiedet Von Hans Riemer Durmersheim - Umrahmt von der Schulband unter der Leitung von Philipp Wiener würdigten Schulamtsdirektor Franz Veith, Bürgermeister Andreas Augustin, Elternbeiratsvorsitzende Svetlana Krämer, der geschäftsführende Schulleiter Volker Arntz, Realschulrektor Joachim Schneider und das Kollegium die Verdienste der scheidenden Durmersheimer Realschulrektorin Waltraud Drexler. Sie hatte in bildungspolitisch unruhigen Zeiten in ihrer neunjährigen Amtszeit die Realschule zur offenen Ganztagsschule entwickelt. "Wir waren und sind auf dem richtigen Weg, wir müssen nur warten, bis sich diese Erkenntnis auch bei den Bildungspolitikern durchgesetzt hat", blickte die Konrektorin Petra Kohla auf neun bildungspolitisch unruhige Jahre zurück und begrüßte die aktiven und die ehemaligen Kolleginnen, die Schulleiterinnen und Schulleiter sowie die Bürgermeisterin und Bürgermeister aus der Region. Besonders lobten die Laudatoren Drexlers strukturierte Arbeitsweise, die Art, wie sie eigene Ideen eingebracht, aber auch Ideen aus dem Kollegium nachhaltig gefördert und insgesamt gute Bedingungen an der Schule geschaffen habe. Als Beispiele ihrer erfolgreichen Arbeit führten sie unter anderem an: Projekte zur Kunst und Kultur, Schulsanitätsdienst, die aus vier Klassenstufen bestehende Schulband, gelebte Partnerschaften mit Schulen in Peru, Afrika, England, Frankreich und Polen, die Zusammenarbeit mit der Pestalozzi-Schule in Rastatt, mit der Lebenshilfe und dem örtlichen Altenheim sowie die vorbildliche Zusammenarbeit mit dem Schulträger. Nicht nur bei der Fremdevaluation im Jahr 2013 hatte die Schule aus Sicht der Laudatoren sehr gut abgeschnitten, auch die Eltern, die als Erziehungspartner einbezogen und verstanden werden, nehmen die Schule an, was an stabilen Schülerzahlen abzulesen ist. Bevor Schulamtsdirektor Franz Veith die Urkunde zur Versetzung in den Ruhestand überreichte, dankte er Waltraud Drexler für 39 Jahre engagierten Schuldienst, davon 17 Jahre als stellvertretende und neun Jahre als Rektorin einer Realschule. "Die vergangenen neun Jahre an der Realschule Durmersheim sind viel zu schnell vergangen. Die Arbeit mit den Schülern, mit den Eltern, dem Kollegium und die vielen fleißigen Helfer an der Schule werde ich vermissen, nicht vermissen werde ich, die ausufernde Bürokratie", rief Drexler den stehend applaudierenden Gästen zum Abschied zu.

