Einstimmiger Baubeschluss für Veranstaltungshalle

Kuppenheim - Der Neubau der Veranstaltungshalle, die beim Cuppamare entstehen soll, ist beschlossene Sache: Der Kuppenheimer Gemeinderat hat sich am Montag einstimmig für eine abgespeckte Version des Großprojekts entschieden, wie sie schon bei der Bürgerinformation in der vorigen Woche vorgestellt worden war. Die Kosten sind mit knapp acht Millionen Euro veranschlagt. Wenn alles planmäßig klappt, könnte bereits der Neujahrsempfang der Stadt Kuppenheim im Jahr 2020 in dem künftigen Musentempel stattfinden, meinte Bürgermeister Karsten Mußler erfreut.

Der Stadtobere erinnerte an die vielen Termine, Gespräche, Sitzungen und Abstimmungen, die stattfanden, um den Siegerentwurf des Stuttgarter Büros "dasch zürn" aus dem städtebaulichen Realisierungswettbewerb weiter voranzubringen und zu optimieren und gleichzeitig nach Einsparpotenzialen zu suchen, ohne Abstriche in der Qualität oder bei den Nutzungsmöglichkeiten zu machen. Und es ging nicht zuletzt auch darum, eine Halle zu bekommen, die auf Kuppenheim zugeschnitten ist und die sich die Stadt sowohl in der Investition als auch bei den jährlichen Folgekosten leisten kann, die auf etwa 335000 Euro beziffert werden. "Es ist gelungen, die richtige Mischung zu finden", meinte Mußler. Dabei sei es wichtig gewesen, "das Ohr an den Nutzern zu haben" und die Vereine bei jedem Schritt einzubeziehen. Der Entwurf habe nach den Änderungen sogar "an Leichtigkeit gewonnen", befand der Bürgermeister, der die Hallenplanung als "städtebauliches Vorzeigeprojekt" und "gelungene Architektur" bezeichnete.

Das Großbauprojekt will die Stadt mit Eigenmitteln ohne Kreditaufnahmen stemmen. Mußler zeigte sich mit Blick auf verbesserte Haushaltsergebnisse der Jahre 2016 und 2017 "sehr zuversichtlich", dass dies auch gelingen wird. Freilich: "Wir wissen nicht, wie die Ausschreibungsergebnisse verlaufen", ein Restrisiko bleibe immer, räumte er ein.

Zustimmung zum Hallenbau signalisierten die Sprecher aller Parteien im Gemeinderat. Gelobt wurde, dass keine Einschnitte beim benötigten Raumprogramm gemacht wurden und die Kosten an mehreren Stellen gesenkt werden konnten. Außerdem wurde die intensive Beteiligung und Mitarbeit von Vereinen und Gruppen gelobt. "Heute treffen wir eine ganz wichtige Entscheidung für die Zukunft unserer Stadt. In den vergangenen Jahren haben die Räumlichkeiten für öffentliche und Vereins-Veranstaltungen in Kuppenheim stark abgenommen. Als lebendiges Gemeinwesen sollten wir aber hierfür den notwendigen Rahmen schaffen", sagte Uwe Ridinger für die CDU. Um Bau- und Folgekosten einer solchen Investition im Griff zu haben, sei es wichtig, viele Fach- und Feinplanungen schon im Vorfeld detailliert zu erarbeiten. "Das macht kaum jemand bei solch einem Großprojekt", lobte Ridinger das Vorgehen. Anerkennung für Ablauf und Planung gab es auch von Jochen Philipp (Freie Wähler). "So muss es sein, ein gemeinsames Miteinander, dann kommt auch ein gutes Ergebnis dabei raus." Es sei ganz wichtig, dass die Halle ganzjährig genutzt werden kann, spielte er auf die vorgesehene Heizung/Klimatisierung an. "Kuppenheim wird weiter wachsen, da brauchen wir die Veranstaltungshalle", zeigte sich Philipp überzeugt.

Die reduzierte Planung habe "alle erforderlichen Räumlichkeiten und eine ausreichend große Bühne und passt in etwa in unsere Haushaltsplanung", meinte Rudolf Jörger für die SPD. Seine Fraktion hoffe jedoch, dass das Restrisiko in Form einer möglichen Kostenexplosion nicht so groß sei, dass dann andere Projekte verschoben werden müssten. Marie-Hélène Adam (Bündnis 90/Die Grünen) beschrieb den Prozess vom Planungsbeginn bis zum Baubeschluss als sehr transparent und konstruktiv. Es sei gelungen, die Halle auf ein vernünftiges Maß zu reduzieren, ohne Abstriche zu machen. Dass auch auf Nachhaltigkeit Wert gelegt wurde, hob sie besonders hervor.