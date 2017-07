Hetzkampagne alarmiert den Gemeinderat Rastatt (ema) - Die Bedrohungen des deutsch-türkischen Vereins "Die Brücke" während des Rastatter Stadtfests haben den Gemeinderat alarmiert. Die Fraktionsvorsitzenden verständigten sich auf eine Resolution, die Grünen-Sprecher Roland Walter formulierte und am Montagabend in öffentlicher Sitzung verlas. Wie berichtet, bespitzelten mutmaßliche Erdogan-Anhänger am Freitag den Stand des Rastatter Vereins und riefen im Internet zum Boykott auf. Mitglieder zeigten sich erschüttert und baten am Wochenende um Hilfe. "Die Brücke", vornehmlich von Frauen beflügelt, setzt sich ausdrücklich für Dialog und Bildung ein; in ihren Reihen befinden sich Sympathisanten des einem aufgeklärten Islam verpflichteten Predigers Fethulla Gülen, der von der türkischen Staatsregierung um Präsident Recep Tayyip Erdogan als Terrorist bezeichnet und bekämpft wird. CDU-Fraktionschefin Brigitta Lenhard erklärte am Montag, man müsse ein "Zeichen setzen" und sich von dieser "Hetzkampagne", ausgerechnet während des internationalen, friedlich verlaufenen Stadtfests, distanzieren. Es sei auch nicht hinnehmbar, dass Boykott-Aufrufe mittlerweile auch die Geschäftswelt erreiche. SPD-Fraktionschef Joachim Fischer brachte den Boykott-Aufruf mit dem einstigen NS-Terror in Verbindung, als in Deutschland der Aufruf "Kauft nicht bei Juden" propagiert wurde. Bürgermeister Arne Pfirrmann erklärte, dass der Vorfall die Verwaltung "in hohem Maße" berührt habe. "Wir müssen uns überlegen, wie wir reagieren", sagte der Kulturdezernent. Sein Vorschlag, einen offenen Brief in deutscher und türkischer Sprache zu verfassen und allen Haushalten zugänglich zu machen, wurde am Ratstisch begrüßt. Nach einer Anzeige hat die Polizei Ermittlungen wegen des Vorfalls am Freitag aufgenommen. Der Staatsschutz beobachtet die Spannungen zwischen Erdogan- und Gülen-Anhängern, die seit dem Putsch-Versuch vor einem Jahr eskalieren. Neben Bedrohungen und Beleidigungen hat der Konflikt in Rastatt auch dazu geführt, dass das der Gülen-Bewegung nahestehende Bildungszentrum Ekol in der Bahnhofstraße schließen musste. Der Vermieter hatte dem Träger, dem deutsch-türkischen Bildungsverein Karlsruhe, fristlos gekündigt (wir berichteten). Im Wortlaut; Kommentar

