Gnadenfrist für Spielhallen Rastatt (ema) - Die Stadt Rastatt gewährt den 22 Spielhallen in der Barockstadt eine Gnadenfrist. Bis Mitte 2021 dürfen die Unternehmer ihre Automaten noch weiter betreiben. Allerdings reicht das den Betreibern nicht aus. Fragen und Antworten:



Warum steht überhaupt eine Betriebserlaubnis für die Spielhallen auf dem Spiel? Nach einer Verschärfung des Landesglücksspielgesetzes ist der Betrieb der Spielhallen an Bedingungen geknüpft. Die Einrichtungen müssen untereinander einen Abstand von mindestens 500 Metern Luftlinie haben. Dieselbe Bannmeile von einem halben Kilometer gilt rund um Kinder- und Jugendeinrichtungen. Dies hätte bedeutet, dass für die meisten Spielhallen in Rastatt zum 30. Juni Schluss gewesen wäre - entweder, weil sie freiwillig aufgegeben hätten oder die Stadt Rastatt Spielhallen nach einem Auswahlverfahren geschlossen hätte. Was macht die Entscheidung zur Zukunft der Spielhallen so schwierig? Das Gesetz enthält eine Härtefallklausel. Die Stadtverwaltung kann für eine "bestimmte Anzahl" von Spielhallen und für einen "angemessenen Zeitraum" die Betreiber von der Einhaltung der Anforderungen befreien. Allerdings lässt das Land die Kommunen mit diesen schwammigen Begriffen im Regen stehen, weil es aus Stuttgart keine Verwaltungsvorschrift gibt. Im Rathaus war somit nicht klar, unter welchen Kriterien in einem Auswahlverfahren welche Spielhallen hätten weiterbestehen dürfen. Die Überlegungen gingen sogar so weit, per Los über die Existenz der Spielhallen zu entscheiden. Wie hat sich die Stadtverwaltung beholfen? Das Ordnungsamt macht von einer Option im Gesetz Gebrauch. Konkurrierende Spielhallen mit langem Bestandsschutz bekommen eine befristete Erlaubnis bis zum 30. Juni 2021, weil eine Schließung eine unzumutbare Härte wäre. Laut Verwaltung haben alle Antragsteller nachgewiesen, dass die im Vertrauen auf die bisherige Rechtslage ausgeführten Investitionen noch nicht abgeschrieben, eine gleichwertige Umnutzung der Gebäude nicht möglich oder die Betreiber an langfristige Mietverträge gebunden seien. Mit der befristeten Erlaubnis soll den Spielhallenbetreibern Zeit gegeben werden, sich gewerblich neu zu orientieren. Allerdings haben 17 der 22 Betreiber Widerspruch eingelegt, weil sie eine Erlaubnis bis zur maximalen Befristung von 15 Jahren beantragt hatten. Welche Auswirkungen hat das Verfahren auf Rastatt? Sollten sich die Spielhallenbetreiber mit ihrer Forderung vor Gericht nicht durchsetzen, wird die Zahl der Spielhallen abnehmen, da die Härtefallregelung nach aktueller Rechtslage nur einmal angewendet werden darf. Die Stadt müsste sich dann auf Einbußen bei ihrer Vergnügungssteuer einstellen. Für dieses Jahr rechnet man in Rastatt mit Rekordeinnahmen von 3,3 Millionen Euro vor allem durch den Betrieb der Spielautomaten.

