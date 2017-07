Wünsche der Kinder erfüllt

In einem Treffen in der Grundschule Ende Mai waren die Kinder dazu aufgerufen worden, ihre Vorstellungen und Ideen für den neuen Spielplatz kundzutun. Mit dabei war auch Jörg Bernlöhr, beauftragter Planer vom Ingenieurbüro SI aus Kirchheim-Teck, der aufgrund der Vorschläge der kleinen Ötigheimer zwei Entwürfe fertigte. Diese wurden dann wiederum in den Kindergarten und die Grundschule gegeben, damit die Kinder darüber abstimmen konnten. Bürgermeister Frank Kiefer hatte am Montag in der Gemeinderatssitzung sichtlich Freude daran, das Ergebnis der Abstimmung zu verkünden - fehlte eigentlich nur noch der Trommelwirbel. Die Entscheidung fiel eindeutig aus: Die breite Mehrheit der befragten Kinder stimmte für die erste Planungsvariante. Kein Wunder, ist sie doch die deutlich "unaufgeräumtere", wildere der beiden. "Der größte Wunsch der Kinder war, dass das Element Wasser sich auf dem Spielplatz wieder finden sollte", sagte Bernlöhr, der die Beteiligung der 35 Kinder lobte. Einige Ideen seien zu unrealistisch gewesen (unter anderem waren auch ein Sprungturm und ein Freibad gefordert worden), aber alles andere habe man versucht umzusetzen. "Eine Röhrenrutsche musste auch unbedingt mit rein, das war den Kindern wichtig", so der Planer.

Variante eins, auf die das Votum des Nachwuchses fiel, beinhaltet neben einem Hügel samt Wasserbahn auch eine Matschgrube, eine Sandspiellandschaft mit Kettenzügen und Sonnensegel, eine große und eine Kleinkindrutsche sowie eine Schaukelkombination samt Vogelnestschaukel. Die Spielgeräte sollen unter anderem aus Robinienholz gearbeitet sein. Im Vergleich zu Variante zwei ist sie schätzungsweise 2000 Euro teurer, die Gemeinde lässt sich den Spielplatz etwa 129500 Euro kosten. Geld, das man gerne investiere, meinte Bürgermeister Frank Kiefer - zumal der neue Spielplatz im östlichen Bereich von "Hagenäcker II" entstehen soll, wo es sonst noch keine Spielplätze gibt. Eine kleinere Spielfläche, die es einst dort entlang der Bahnlinie gab, wurde in der Vergangenheit dem Außengelände des Kindergartens St. Michael in der Händelstraße zugeschlagen und aufgegeben.

"Wir haben es hier mit einem Spielplatz zu tun, der einen hohen Erlebnisfaktor bietet. Man muss sich aber im Klaren sein, dass vermutlich niemand sauber nach einem Besuch nach Hause kommen wird", meinte Bernlöhr augenzwinkernd.

Ingrid Bäumler (FWG) sah genau darin einen Knackpunkt: "Natürlich werde ich für diese Variante stimmen, wenn die Kinder sich dafür ausgesprochen haben", meinte sie. "Aber als Oma muss ich sagen, dass mir die zweite Variante besser gefällt." Bäumler verwies auch auf den erhöhten Pflegeaufwand, den der erste Entwurf mit sich bringt: Der Bauhof müsse wegen des Wasserlaufs und der Matschbaustelle dort sicher öfter nach dem rechten sehen. Dem stimmte auch Hans Hoffmann (SPD) zu: "Aber das ist dann eben so. Die Kinder wollen den Spielplatz so haben, dann sollen sie ihn auch bekommen." Markus Rapp (CDU) bekannte frei heraus: "Ich hätte mich genau so entschieden wie die Kinder." Wer Angst habe, sein Kind werde schmutzig oder nass, der könne ja auf den ebenfalls tollen Abenteuerspielplatz Am Schlangenrain ausweichen.

Katharina Gaiser-Licht (FWG) regte an, die geplante Röhrenrutsche um die Ecke zu führen: "Dann macht es noch mehr Spaß". Planer Bernlöhr versprach, den Vorschlag zu prüfen, falls sich diese Möglichkeit finanziell im Rahmen bewege und der Rutschenturm dadurch nicht zu hoch werde. Die Ausschreibung für den Spielplatz soll nach den Sommerferien erfolgen.