"Kapitän" der Hans-Thoma-Schule geht von Bord

"Mamma Mia, kann ich da nur sagen", zeigte sich Wipfler am Ende der Abschiedsfeier begeistert, aber auch gerührt von den vielen lobenden Worten und dem musikalischen Programm, welches Konrektorin Sylvia Wenzel-Lück gemeinsam mit dem Lehrerkollegium und den Schülern gestaltet hatte. Fröhlich, aber auch wehmütig nehme er Abschied von der Hans-Thoma-Schule, die ein Teil seines Lebens gewesen sei, so Wipfler. Mit experimentellem Theater, einer Tanzvorführung und Instrumentalsoli bedankten sich die Schüler der Unter- und Oberstufe von "ihrem Boss", wie in einem Film der Grundschüler deutlich wurde.

"Du zeigst, dass sich Visionen und viel Geduld lohnen", sang der Lehrerchor, begleitet von einem kleinen Orchester.

Trudbert Wipfler hatte bereits vor Jahren die Vision, die Hans-Thoma-Schule zu einer Gemeinschaftsschule zu führen, was ihm auch gelungen ist. Im Jahr 2013 hatte er den Antrag auf Einführung der Gemeinschaftsschule gestellt, die sich seither einer großen Nachfrage, auch von Schülern aus Ettlingen und Muggensturm, erfreut. Ab dem Schuljahr 2018/2019 werden knapp 500 Kinder von Klasse eins bis Klasse zehn dort ganztags nach einer pädagogisch fortschrittlichen Methode beschult.

Wipfler legte 1973 sein Abitur am Eichendorf-Gymnasium in Ettlingen ab und studierte an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe Englisch, Musik und Philosophie. Nach Stationen in Steinheim an der Murr, in Mühlacker, in Waldbronn-Reichenbach und Ettlingen-Schöllbronn übernahm er 2002 die Leitung der Hans-Thoma-Grund- und Hauptwerkrealschule in Malsch.

Elisabeth Groß, leitende Schulamtsdirektorin am Schulamt Karlsruhe, bezeichnete den musikliebenden Rektor als "Pianist, Trompeter und Organist", der die Menschen erfreute, inspirierte, Horizonte erweiterte, neue Perspektiven schuf und das Werk Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule viel Herz erarbeitet habe.

"Ohne den Einsatz von Trudbert Wipfler hätten wir in Malsch nur noch Grundschulen", bemerkte Bürgermeister Elmar Himmel. Ohne das Engagement des Schulleiters gäbe es keine weiterführende Schule mehr in Malsch. Die Einführung der Ganztagsgrundschule und der Ganztags-Gemeinschaftsschule sei die richtige Entscheidung gewesen für die vielen Malscher Kinder, die Eltern und damit auch für die Entwicklung der Gemeinde. Trudbert Wipfler sei mit Leib und Seele ein Lehrer und in den vergangenen Jahren vor allem ein Rektor gewesen, der mit vollem Einsatz für den Erhalt und die Veränderung der Hans-Thoma-Schule gekämpft habe, so Himmel.

Grußworte, Engel und einen Glücksbambus überbrachten Corinna Blume vom örtlichen Personalrat Karlsruhe, Pfarrer Claudius Zeller und Pastoralreferent Daniel Meicher, Markus Burgmann und Maren Mahovsky vom Elternbeirat, Alexander Kopp von der Fördergemeinschaft der Hans-Thoma-Schule sowie die Schulleiterinnen der Nachbarschule, Birgit Maetschke von der Johann-Peter-Hebel-Schule und Gabriela Heck von der Mahlbergschule.