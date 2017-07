Manch alte Obstsorte taucht aus der Versenkung auf Rastatt (nest) - Sein Spazierweg führte Francis Moog immer wieder hinaus ins freie Feld und dabei ließ den Ottersdorfer die Vision nicht los, dass man am Kreuz vorbei einen Obstlehrpfad anlegen könnte. Als er dann 1992 den Vorsitz im örtlichen Obst- und Gartenbauverein übernahm, wurde das Vorhaben konkreter. Nach Vorarbeiten konnte 1997 der 2,5 Kilometer lange Lehrpfad seiner Bestimmung übergeben werden. Das bedeutet heute: Francis Moog ist 25 Jahre Vorsitzender des 80 Mitglieder starken Vereins, der in der Region einzigartige Obstlehrpfad besteht 20 Jahre. (nest) - Sein Spazierweg führte Francis Moog immer wieder hinaus ins freie Feld und dabei ließ den Ottersdorfer die Vision nicht los, dass man am Kreuz vorbei einen Obstlehrpfad anlegen könnte. Als er dann 1992 den Vorsitz im örtlichen Obst- und Gartenbauverein übernahm, wurde das Vorhaben konkreter. Nach Vorarbeiten konnte 1997 der 2,5 Kilometer lange Lehrpfad seiner Bestimmung übergeben werden. Das bedeutet heute: Francis Moog ist 25 Jahre Vorsitzender des 80 Mitglieder starken Vereins, der in der Region einzigartige Obstlehrpfad besteht 20 Jahre. In dieser Zeit sind die Holzpfähle, auf denen die Emailtäfelchen mit den Informationen befestigt sind, stark vermorscht und müssen nun erneuert werden. Wegen der fehlenden finanziellen Mittel geht diese Aktion allerdings nur schleppend voran. Moog wünscht sich dazu mehr Spender, zumal der Obstlehrpfad auch ins Pamina-Geschehen eingebunden ist. Rund 200 Bäume stehen an der Strecke, von denen die hundert wichtigsten Arten "beschriftet" sind. Die neue Generation der Beschilderung besteht jetzt aus steinernen Stelen, von denen inzwischen 60 installiert werden konnten. Da die Stelen nur mit einem teuren, zu mietenden Erdbohrer gesetzt werden können, muss die Maßnahme genau geplant werden. Es geht also weiter, wenn wieder genügend "Tafelpfähle" angeschafft sind, das heißt, wenn genügend Spenden eingegangen sind. Die Bezeichnungen auf den ovalen Informationstafeln, von denen Vandalen einige zerstört haben, sind so angeordnet, dass von oben nach unten die Sorte, dann das Stammland, die Frucht und die Wirtschaftlichkeit erklärt werden. In der Hauptsache wird Kernobst erläutert, das in dem Streuobstgebiet schon vorhanden war, aber auch Kirschen, Mirabellen und Zwetschgen. Besonders stolz ist Moog auf zehn Sorten von Wildobst entlang dem Weg sowie auf die von ihm immer gesuchten und auch teilweise gefundenen alten Sorten, wozu er viel Zeit aufwendet und er oft auf die Hilfe älterer Landwirte angewiesen ist. Als Beispiel nennt er den "Kalwiener"-Apfel, der in Richtung Plittersdorf wieder entdeckt wurde. Natürlich sind auch die Sorten mit Ortsbezeichnungen aus dem Umland "registriert", wie der Wintersdorfer Haferapfel, der Auer Straßenapfel und der Ulmer Polizeiapfel. Da die Nachfrage nach Mostobst in den vergangenen Jahren stark zurückging, rentieren sich die einstigen Versteigerungen nicht mehr. Interessenten können sich aber im Rathaus vormerken lassen, um Bäume abzuernten. Übrigens steht nur die Hälfte der Obstbäume auf kommunaler Fläche. Wer den Obstlehrpfad erwandern will, sollte nach Moogs Meinung rund vier Stunden einplanen, um alle Informationen zu lesen.

