Mehr Raum für Natur - Trittsteinbiotope angelegt

(hr) - "Der Natur geht immer mehr Raum verloren, selbst Vorgärten verkommen zu Steinwüsten", betonte Marianne Leis-Messer vom Naturschutzbund (NABU) Baden-Baden/Sinzheim bei der Vorstellung des vorbildlichen Engagements der Gemeinden Steinmauern und Bischweier. Diese setzen sich für biologische Vielfalt in ihren Gemeinden ein und beteiligen sich am NABU-Projekt "Lebensader Oberrhein - Naturvielfalt von nass bis trocken". Finanziert wird es im Rahmen des Bundesprogramms "Biologische Vielfalt" zu 75 Prozent vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, zu 15 Prozent vom Umweltministerium Baden-Württemberg und zu zehn Prozent vom NABU.

Die drei kommunalen Beete in Steinmauern und eine Fläche in Bischweier wurden mit heimischen Stauden wie Glockenblume und Labkraut, Margerite oder der Wiesen-Witwenblume bepflanzt und werden künftig dazu beitragen, dass die biologische Vielfalt am Oberrhein gesichert wird. Weitere Flächen sollen in beiden Gemeinden folgen.

Bürgermeister Robert Wein und Martin Becker, Bürgermeisterstellvertreter in Steinmauern, zeigten sich überzeugt, dass die naturnahe Beetgestaltung nicht nur der Natur gut tut, sondern auch die Lebensqualität für die Einwohner und Besucher erhöht. "Wir wollen, dass unsere Bürgerinnen und Bürger wissen, was sich in ihrer Gemeinde verändert und warum", meinten sie. Sie begrüßten es daher, dass Tafeln aufgestellt werden, die das Projekt vorstellen und über die neuen Lebensräume informieren. "Solche naturnahen Grünflächen im Siedlungsraum sind für viele Arten lebensnotwendig, weil sie als Trittsteine Lebensräume miteinander verbinden", betonten Marianne Leis-Messer und Anja Lehmann vom Bühler Institut für Landschaftsökologie und Naturschutz (ILN). "Es ist wichtig, dass heimische Arten gepflanzt oder gesät werden. Viele Zuchtformen blühen zwar oft scheinbar schön, produzieren aber beispielsweise keinen Nektar, weshalb trotz Blumenmeer Käfer, Bienen, Schmetterlinge und Vögel keine Nahrung finden", ergänzte die Expertin vom ILN.

Die Gemeindevertreter und die Vertreterinnen des NABU hoffen, dass weitere Kommunen oder Privatpersonen ebenfalls optimale Grundlagen für ein reichhaltiges Nahrungsangebot auf ihren Flächen und damit weitere ökologische Trittsteine schaffen. Um nachhaltig optimale Grundlagen für ein reichhaltiges Nahrungsangebot auf städtischen Flächen in Bischweier und Steinmauern zu schaffen, wurden im Rahmen des Projekts die Bauhofmitarbeiter geschult.