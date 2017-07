Ärger und Frust wegen geplanter Fusion

Von Hans Riemer Rastatt - Überschattet von dunkel heraufziehenden Wolken, die die erfolgreiche Arbeit des größten DRK-Ortsvereins im Kreis bedrohen, blickten Markus Merklinger, Heinz Neuwirth, Christiane Schmidt und Brigitte Hacker bei der Jahreshauptversammlung des DRK-Ortsvereins Rastatt auf ein sozial und finanziell erfolgreiches Jahr zurück. "Die von den Mitgliedern unserer Bereitschaft und unserer Sozialarbeit geleistete Arbeit ist aus unserer Stadt nicht wegzudenken", betonte der Vorsitzende Markus Merklinger und dankte den Aktiven für die unzähligen Stunden ehrenamtlichen Einsatzes. "Unsere Arbeit sehe ich gefährdet, weil die angedachten neuen Strukturen zulasten der Ortsvereine gehen, weshalb der Vorstand einstimmig die anscheinend schon beschlossene und rechtlich bedenkliche Fusion mit dem DRK-Kreisverband Bühl ablehnt." Besonders ärgere ihn, dass keine verlässlichen Zahlen genannt werden: "Mit der Prüfung der Finanzen beider Kreisverbände wurde der bisherige Wirtschaftsprüfer des Kreisverbands Bühl beauftragt, der sich damit selbst prüfen soll", so Merklinger, der die Meinung vertritt, dass bisher keine Vorteile für die Ortsvereine erkennbar sind. Er bedauerte, dass seine Anfragen weder vom Kreisgeschäftsführer noch vom Aufsichtsratsvorsitzenden beantwortet werden. "Nach einem Gespräch mit dem Oberbürgermeister ist uns klar geworden, dass der Ortsverein mit seiner Hilfe nicht rechnen kann, schließlich treibt er als Aufsichtsratsvorsitzender des Kreisverbands die für die Ortsvereine nachteilige Entwicklung voran", stellte Merklinger fest. "In meinem 21. Finanzbericht kann ich Ihnen den besten Jahresabschluss vermelden. Mit dem fünfstelligen Überschuss können wir die Defizite von 2014 und 2015 ausgleichen", berichtete Schatzmeister Heinz Neuwirth. Besonders erwähnte er, dass durch die Erschließung neuer Einnahmequellen die seit über zehn Jahren rückläufigen Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen kompensiert werden konnten. Christiane Schmidt lobte den Ausbildungstand der Bereitschaft und dankte den Mitgliedern für deren unermüdliches Engagement bei über 200 Abendveranstaltungen, bei Fasnachtsumzügen, dem tête-à-tête, bei Laufveranstaltungen, dem Handballturnier Niederbühl und dem G20-Gipfel in Baden-Baden. In Zahlen wurden 2016 von der Bereitschaft 10 104 Einsatz- und Übungsstunden absolviert, dabei 3 994 Hilfen geleistet sowie 13 Blutspendetermine mit 1002 Spendern, davon 132 Erstspender durchgeführt. In Vertretung von Gisela Kunz gab Brigitte Hacker einen Überblick über die Arbeit der 130 Aktiven im Sozialbereich des Ortsvereins. Beispielhaft nannte sie die Besuchsdienste im Martha-Jäger-Haus, den Hundebesuchsdienst, den aktivierenden Hausbesuch, den Klopfdienst in der Rheintorstraße, die Gymnastikgruppen, die Sprachkurse, das Gedächtnistraining, das Begegnungsfrühstück, Hausaufgabenbetreuung, Schultütenaktion für Flüchtlingskinder und die Alphabetisierungskurse. Besonders stolz ist die Sozialarbeit auf das 60-jährige Bestehen der Kleiderkammer im Vorjahr, die von 2 200 Personen in Anspruch genommen wurde, sowie auf 45 Jahre Seniorengymnastik, auf 30 Jahre Hausaufgabenbetreuung und auf 15 Jahre Alphabetisierung. Bei den Wahlen wurden jeweils einstimmig Reinhard Oelschläger zum Beisitzer und Annegret Klimek zur Schriftführerin gewählt. Mit sehr persönlichen Dankesworten und einem Präsent zeichneten der Vorsitzende Markus Merklinger und der Kreisbereitschaftsführer Hans-Joachim Brüssow aktive Mitglieder für ihr 30-jähriges Engagement in der Sozialarbeit beziehungsweise in der Bereitschaft im Roten Kreuz mit dem Treuedienstabzeichen in Silber des Landesverbands aus: Waltraud Himmel, Gertrud Elsenhans, Rita Fritsch, Hanna Rekersbrink, Helga Rudolfi und Jürgen Redwanz. Das Treuedienstabzeichen in Bronze erhielt Dr. Christian Woll für 20-jährige sowie Claus Bäuerle für seine 15-jährige aktive Mitarbeit. Für zehnjährige aktive Mitarbeit wurden Ute Beltermann, Ute Senf, Gudrun Veiel und Reinhard Oelschläger ausgezeichnet. Für 60-jährige Mitgliedschaft dankten Merklinger und Brüssow Hermann Mürb mit einer Urkunde und einem Präsent.

