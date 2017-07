Ungeklärte Erbenfrage behindert weitere Planungen Von Helmut Heck Durmersheim - Noch gibt es in jedem der zwei Gebiete, die westlich und östlich von Würmersheim als Bauland erschlossen werden sollen, ungeklärte Grundstücksfragen. Doch die Aussichten, die Vorhaben zu realisieren, sehen nach Meinung von Bürgermeister Andreas Augustin gut aus. Diese Überzeugung, die er schon im Ortschaftsrat äußerte (wir berichteten), wiederholte er am Mittwoch in der Sitzung des Durmersheimer Gemeinderats. Das Gremium beschloss, die Vorbereitungen fortzusetzen. Das Thema zog großes Interesse auf sich. Über 30 Besucher hatten sich im Bürgersaal eingefunden, die meisten gingen wieder, als der Tagesordnungspunkt nach nicht einmal einer Viertelstunde erledigt war. Arno Linder von der Karlsruher Gesellschaft für kommunale Baulanderschließung (GkB), die im Auftrag der Gemeinde mit den Grundeigentümern verhandelt, informierte zu Beginn über den aktuellen Stand. Demnach gibt es im "Tiefgestade IV" nur noch einen einzigen kritischen Punkt, allerdings betrifft er ein zentral gelegenes Grundstück. Der vormalige Eigentümer sei verstorben, es sei bislang aber schwer, die Erben zu finden. Über dieses Problem hatte Linder schon in der Ratssitzung im April informiert (wir berichteten). Damals war noch von einem anderen unentschlossenen Besitzer die Rede, der zwischenzeitlich eingewilligt hat. Über das Gebiet an der Westendstraße war zu hören, dass noch zwei Zustimmungen fehlen. Bis kurz vor der Sitzung seien es noch drei gewesen, ließ Linder wissen. Von einem Grundbesitzer fehle jegliche Rückmeldung. Von dessen Acker müssten 200 Quadratmeter in Anspruch genommen werden. Ein anderer Eigentümer, bei dem es um 300 Quadratmeter gehe, sei gegen das Baugebiet. Aufgrund der vergleichsweise kleinen Flächenanteile könnten beide Fälle über die Bodenordnung geregelt werden, gab Linder zu verstehen. Wegen der geringen Größe gebe es bei beiden keinen Anspruch auf einen Bauplatz. Es würde "höchstens für einen Stellplatz" reichen. Das benötigte Gelände könnte deshalb "über Geld abgelöst" werden, sagte Linder. In einer Sitzung im Dezember hatte es dagegen geheißen, ohne freiwillige Mitwirkung der Eigentümer gehe nichts. Ob dieses Prinzip noch gilt, kam am Mittwoch nicht zu Sprache. Bürgermeister Augustin freute sich, wie versprochen vor den Ferien den Sachstand mitteilen zu können. Angesichts des nach zwei Informationsveranstaltungen und vielen Eigentümergesprächen erzielten guten Ergebnisses sei es für ihn "keine Frage", dass das Vorhaben weiter verfolgt werden soll. Der Rat schloss sich einhellig an. Gleichzeitig erklärte er sich damit einverstanden, die städtebaulichen Entwürfe für die zwei Gebiete in Auftrag zu geben, sofern die Erbenfrage geklärt werden kann. Mit diesen Planvorschlägen werden von der GkB auch Kostenschätzungen vorgelegt, schilderte Linder. Danach seien erneut Info-Veranstaltungen für Grundstückseigentümer vorgesehen. Spätestens dann sollte die Gemeinde erklären, was sie für Grund und Boden bezahlt. Wie mehrfach berichtet, sollen an der Westendstraße 24 Bauplätze und im "Tiefgestade IV" rund 120 entstehen. Letzteres Areal soll sich östlich ans "Tiefgestade III" anschließen. Es soll in gleicher Höhe wie das Gewerbegebiet "Nordwest" enden.

