Ordnungsamt bleibt entspannt Rastatt (ema) - Die Beschwerden über zu schnelle Autos und verkehrsbedingte Ruhestörungen in der Herren- und Schiffstraße werden durch Messungen der Stadtverwaltung nicht untermauert. Im Rathaus bleibt man entspannt; außergewöhnlich hohe Belastungen können nicht bestätigt werden. Zur Überprüfung des Verkehrsverhaltens hatte die Verwaltung mehrere Schritte unternommen. In einer Juni-Woche wurden in der Herrenstraße rund um die Uhr Tempo-Messungen vorgenommen. Von den 14770 gemessenen Fahrzeugen (Autos, Lkw, Zweiräder) waren nach städtischen Angaben 733 Fahrzeuge bis zu zehn Stundenkilometer zu schnell unterwegs. 70 Verkehrsteilnehmer hatten in dem Tempo-30-Bereich zwischen 40 und 50 km/h auf dem Tacho. Spitzenreiter war ein Motorradfahrer am 12. Juni mit 57 Sachen. Die vier schnellsten Autos wurden in den Abendstunden zwischen 20.30 und 1.25 Uhr gemessen. Mit dem Blitzer war das Ordnungsamt am 10. Juni zwischen 21 und 23 Uhr in der Schiffstraße präsent, wo zehn Stundenkilometer erlaubt sind. Ergebnis: Bei 37 gemessenen Fahrzeugen müssen fünf Autofahrer mit einer Anzeige rechnen. Da dem Ordnungsamt auch Klagen über laute Musik, aufheulende Motoren und rasante Beschleunigungen vorgetragen wurden, beobachteten zwei Gemeindevollzugsbedienstete an acht Tagen im Juni und Juli das Geschehen in der Herrenstraße jeweils zwischen 21 und 1 Uhr. Im Schnitt waren in dem Zeitraum 210 Fahrzeuge unterwegs; zwölf Autos seien mit überhöhtem Motorenlärm festgestellt worden. Die ermittelten Fahrzeughalter werden nun zum Gespräch in der Bußgeldstelle einbestellt. Bei Verdacht auf technische Veränderungen müssen die Wagen beim TÜV vorgefahren werden; gegebenenfalls wird ein Bußgeld fällig. Nur schwache Resonanz erfuhr die Verwaltung mit ihrem Aufruf Anfang Juni, auffällige Fahrzeuge zu melden. Drei Bürger gaben Hinweise; allerdings reichten die Angaben nur in einem Fall aus, um ein Verfahren in Gang zu setzen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Rastatt

Gnadenfrist für Spielhallen Rastatt (ema) - Die Stadt Rastatt gewährt den 22 Spielhallen in der Barockstadt eine Gnadenfrist. Bis Mitte 2021 dürfen die Unternehmer ihre Automaten noch weiter betreiben. Allerdings reicht das den Betreibern nicht aus. Sie wollen eine Erlaubnis über 15 Jahre (Foto: av). » Weitersagen (ema) - Die Stadt Rastatt gewährt den 22 Spielhallen in der Barockstadt eine Gnadenfrist. Bis Mitte 2021 dürfen die Unternehmer ihre Automaten noch weiter betreiben. Allerdings reicht das den Betreibern nicht aus. Sie wollen eine Erlaubnis über 15 Jahre (Foto: av). » - Mehr Gaggenau

Videoanlagen am Bahnhof Gaggenau (ham) - Vandalismus und Belästigungen rund um den Bahnhof haben einmal mehr den Gaggenauer Gemeinderat beschäftigt. Die Bürgervertreter plädieren für stärkere Videoüberwachung (Beispielfoto: dpa), um die Auswüchse in der Innenstadt zu reduzieren. » Weitersagen Gaggenau (ham) - Vandalismus und Belästigungen rund um den Bahnhof haben einmal mehr den Gaggenauer Gemeinderat beschäftigt. Die Bürgervertreter plädieren für stärkere Videoüberwachung (Beispielfoto: dpa), um die Auswüchse in der Innenstadt zu reduzieren. » - Mehr