Fragen rund um Lärmbelastung

Um das Informationsdefizit zu verringern, hat der Durmersheimer Bürgermeister Andreas Augustin das Thema in der letzten Sitzung des Gemeinderats vor der Sommerpause auf die Tagesordnung gestellt.

Die Initiative des Eisenbahnbundesamts sei leider in den Medien "fast untergegangen", beklagte Augustin. Damit sich das ändert, brachte er die Sache nicht nur in den Gemeinderat. Augustin teilte in der Sitzung mit, dass der Fragebogen auf der Homepage der Gemeinde zum Herunterladen abrufbar sein werde. Auch ein direkter Link zum Fragenkatalog und weiteren Angaben zum Verfahren wurde genannt.

Der Durmersheimer Gemeinderat selbst hat schon 2013 einen Lärmaktionsplan für den Ort aufgestellt, der Bahnverkehr spielt darin die Hauptrolle. Wie Augustin erklärte, sei der Adressat inzwischen aber nicht mehr die Deutsche Bahn. Durch eine ebenfalls kaum bekannte Gesetzesänderung sei die Zuständigkeit an das Eisenbahnbundesamt übergegangen. Die Behörde habe nun die Aktion zur Lärmbekämpfung eingeleitet, die in zwei Phasen unterteilt sei. Augustin legte ein Schreiben des Gemeindetags vor, dem zufolge im ersten Durchgang die Öffentlichkeit zu Wort kommen soll.

Diese Anhörung hat laut Unterlagen am 30. Juni begonnen und endet am 25. August. "Ein Schelm, wer Böses dabei denkt", kommentierte Werner Hermann (SPD) die Terminierung just vor und in die Sommerferien. Bürgerfreundlich sei das nicht, stellte er fest. Laut Vorlage kann man sich in der angegebenen Frist auch per Post beteiligen, es wurde folgende Adresse genannt: Redaktion Lärmaktionsplanung, Postfach 601230, 14412 Potsdam. Die Gemeinde werde ihre Stellungnahme aus dem Jahr 2013 aufrechterhalten, erklärte Augustin. Der Rat stimmte zu.

Wie auf der erwähnten Internetseite des Bundesamtes unter der Rubrik "Hintergründe" zu lesen ist, sollen die Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung in einen "Teil A" des Lärmaktionsplans einfließen, der voraussichtlich zu Beginn des kommenden Jahres bekanntgemacht werden soll. Zu dieser Fassung sollen sich Bevölkerung und Kommunen dann erneut äußern können, und zwar vom 24. Januar bis 7. März 2018. Danach werde "Teil B" aufgestellt und vermutlich um die Jahresmitte 2018 zur Kenntnis gegeben. Fünf Jahre später sei eine Überarbeitung vorgesehen.

Ziel der Prozedur sei es, gemäß der "Umgebungslärmrichtlinie" der EU "schädliche Auswirkungen, einschließlich Belästigung, durch Umgebungslärm zu verhindern, ihnen vorzubeugen oder sie zu mindern". Bürgermeister Augustin appellierte an die Bürger, "sich einzubringen". Der in den Sitzungsunterlagen enthaltene Auskunftsbogen umfasst zwölf Fragen.

Angegeben werden soll auch, zu welchen Tageszeiten man durch Bahnlärm gestört werde, bei welchen Tätigkeiten der Lärm besonders störe oder "welche Geräusche" es genau sind, die auf die Nerven gehen: Bremsgeräusche, Kurvenquietschen oder vielleicht "Brückendröhnen", was immer auch das sein soll. Und wer sich übrigens von seiner Nachbarschaft ebenfalls mit Krach behelligt fühlt, kann das auch ankreuzen.

www.laermaktionsplanung-schiene.de