Neue Nachbarn willkommen heißen

Rastatt - Mehr als 1000 Ehrenamtliche engagieren sich im Landkreis Rastatt aktuell für Flüchtlinge. Sie sorgen zum Teil seit Jahren dafür, dass sich diese Menschen in ihrer neuen Heimat schnell integrieren. Unter anderem begleiten die ehrenamtlichen Helfer Flüchtlinge zu Ärzten und Behörden, organisieren Deutschkurse oder helfen, die Flüchtlinge in die Vereine zu bringen. Die Ehrenamtlichen werden durch den Caritasverband für den Landkreis Rastatt unterstützt.

Ashley Basse vom Caritasverband Rastatt freut sich über viele engagierte Menschen, die sich für Flüchtlinge einsetzen, und berichtet von der Motivation einer Helferin aus dem Murgtal: "Einen sozial denkenden und politisch interessierten Menschen kann die Flüchtlingsproblematik einfach nicht kalt lassen", sagt die Frau. Sie engagiert sich seit über zwei Jahren in der Hausaufgabenbetreuung und freut sich, wenn sie mit den Kindern sprachliche und schulische Fortschritte feiern kann. "Oft sind es kleine Schritte, die am Ende helfen, die Flüchtlinge in ihrer neuen Heimat zu integrieren", sagt Ashley Basse.

In ihrem Projekt "Nah am Menschen von weit weg" ist es ihr ein Anliegen, die Ehrenamtlichen gezielt zu unterstützen. Sei es beim Beantragen von Fördergeldern, Netzwerkpartner zu finden oder Ansprechpartnerin zu sein, wenn es um Projektideen geht. "Sich untereinander auszutauschen und zu vernetzen ist extrem wichtig", weiß Basse, die Kontakt zu vielen Ehrenamtsgruppen hat. Zahlreiche Ehrenamtliche engagieren sich, weil sie keinen Unterschied zwischen Jugendlichen aus Deutschland und aus anderen Ländern machen wollen. Dabei sei es wichtig, mit viel Geduld sprachliche Hürden zu überwinden. "Notfalls geht es immer mit Händen und Füßen", berichtet Basse und zeigt auf, dass ehrenamtliche Helfer ein großes Improvisationstalent haben. Dafür werden sie immer wieder mit einem Kinderlachen beschenkt und können zusehen, wie junge Flüchtlinge beispielsweise beim Kletterprojekt des Jugendmigrationsdienstes Spaß haben und stolz auf ihre neu erlangten Fertigkeiten sind. "Unser Ziel ist es, Kinder und Jugendliche gezielt zu fördern. Dies geht nur, weil sich zahlreiche Ehrenamtliche engagieren", freut sich Peter Rettig, Leiter des Jugendmigrationsdienstes des Rastatter Caritasverbands.

Dass sich nur durch gezielte Begegnungen Vorurteile abbauen lassen und Verständnis füreinander geweckt werden kann, sagen viele der Flüchtlingsbegleiter. "Für sie ist es ein gegenseitiger Austausch. Wenn sie Flüchtlingen helfen, lernen sie viel über deren Herkunftsländer, die Probleme und die Kultur dort", weiß Basse. Aktuell geht es darum, gemeinsam mit den Ehrenamtlichen dafür zu sorgen, dass die Flüchtlinge nach ihrem Aufenthalt in der Gemeinschaftsunterkunft nun in der Region ein Zuhause finden. "Am besten klappt dies, wenn man die Menschen einfach am eigenen Alltag teilhaben lässt", sagt Basse und führt einige Beispiele an. Warum also den neuen Nachbarn nicht einfach mal in den Sportverein mitnehmen, ihn zum Straßenfest einladen oder gemeinsam einen Ausflug machen? "So fällt die Integration und das Verständnis füreinander viel leichter", sagt Ashley Basse.

Nach wie vor werden Ehrenamtliche gesucht, die Interesse an Begegnungen mit Menschen unterschiedlichster Herkunft haben. Ashley Basse ist unter (0 72 22)7837119 erreichbar und beantwortet Fragen, wo und wie man sich ehrenamtlich für Flüchtlinge engagieren kann.