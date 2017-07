Aus zwei mach vier Von Markus Koch Rastatt/Gernsbach - Es ist endlich so weit: Die erste Honigernte steht an! Doch bevor die Honigschleuder angeworfen wird, erwarte ich noch hohen Besuch von zwei Königinnen: Mit ihrer Hilfe werde ich meine beiden Völker auf vier verdoppeln. Eigentlich wollte ich ja bescheiden sein (und auch den Arbeitsaufwand überschaubar halten) und mich auf zwei Bienenvölker beschränken. Aber mein Freund Stefan Kumm, Imkermeister aus Bühlertal, riet mir dazu, die Völker zu vermehren: "Wenn du im Winter beide Völker durch die Varroa-Milbe verlierst, dann fängst du nächstes Jahr wieder bei Null an und kannst keinen Honig ernten." Das leuchtete mir ein und praktischerweise bot er mit an, zwei neue Königinnen vorbeizubringen. Bevor Stefan kommt, muss der Bereich vor den Kästen gemäht werden. Seit ich mit dem Imkern angefangen habe, warte ich mit dem Mähen, um das Futterangebot für die Bienen nicht ohne Not zu reduzieren. Ich werfe die Motorsense an, bin aber etwas nervös, weil ich direkt vor dem Einflugsbereich agiere. Es sind zwar mittlerweile deutlich weniger Bienen unterwegs als noch im Juni, aber die fleißigen Honigsammlerinnen schwirren mit hoher Geschwindigkeit gezielt das Flugbrett an. Und da fliegt auch schon ein Exemplar, vermutlich eine Wächterbiene, mit lautem Brummen direkt auf mein Gesicht zu. Ich stoppe die Motorsense und entferne mich eiligen Schrittes, doch die Biene ist hartnäckig hinter mir her. Erst nach etwa 30 Metern lässt sie von mir ab. Beim zweiten Anlauf klappt dann alles. Am nächsten Tag rollt Stefan mit seinem Transporter an, im Gepäck hat er zwei kleine vergitterte gelbe Plastikboxen, in denen jeweils eine Königin mit mehreren Bienen steckt, umgeben von Futterteig. Die beiden neuen Zargen mit Honigwaben habe ich vorbereitet, nun geht es darum, die Waben der zu vermehrenden Völker gründlich zu inspizieren. Mittlerweile habe ich pro Volk vier Zargen aufgetürmt. Stefan nimmt den Deckel der ersten Zarge ab, ich gebe mit dem Smoker ordentlich Rauch auf die Bienen, damit sie sich ruhig verhalten. Waben, die schön voll mit Honig sind, nimmt Stefan und hält sie über die neue Zarge. Mit einem kräftigen Ruck schüttelt er einen Großteil der Bienen hinein, den Rest fegt er mit einem kleinen Besen hinterher. Dann hänge ich die Honigwabe in eine leere Zarge. Waben, die wenig oder keinen Honig und Brut haben, steckt Stefan in die neue Zarge. Allerdings nicht, ohne vorher zu überprüfen, ob sich die Königin auf dieser Wabe befindet. Meistens ist sie auf einer Wabe in der untersten Zarge. Die Königin im vorliegenden Fall ist allerdings nicht wie üblich mit einem farbigen Plättchen gekennzeichnet, wir können sie trotz intensiver Suche nicht entdecken. Das ist deshalb so wichtig, weil die Königin nicht fliegen und einfach in ihr altes Volk zurückkehren kann. Und zwei Königinnen pro Volk, das geht nicht gut, da die Stärkere die Schwächere zu Tode sticht. Sollte das alte Volk ohne Königin dastehen, dann geht es zugrunde. Im Frühjahr würde es sich kurzerhand eine neue Königin heranziehen, aber um diese Jahreszeit, vor allem nach der Sommersonnenwende, fahren die Bienen ihre Aktivitäten deutlich zurück und ziehen auch keine neue Königin mehr heran. Das alte Volk ist ruhig, jedenfalls relativ ruhig, immerhin haben wir Wabe um Wabe rausgezogen, insgesamt 40 Stück. Ohne Königin wären die Bienen deutlich unruhiger und somit auch für einen Fachmann wie Stefan Kumm hörbar lauter. Dies ist zum Glück nicht der Fall. Nun ist die nächste Zarge dran, wir beeilen uns, denn der Abend ist schon etwas vorgerückt. Am Ende stehen dreieinhalb Zargen mit Honigwaben im Transporter. In ein paar Tagen werde ich sie bei Cum Natura in Bühl schleudern. Ich bin schon richtig gespannt, wie "mein" erster Honig schmecken wird.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben