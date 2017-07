Muggensturmer Sportler geehrt

In der Gemeinde freue man sich besonders, die Weltklasse-Schachspielerin Ketino Kachiani-Gersinska auszeichnen zu können. Sie ist zweifache Jugendweltmeisterin, Leistungsträgerin bei der OSG Baden-Baden und Gewinnerin der German Masters der Frauen beim Schachfestival in Dresden 2016. Eine besondere Leistung sei es aber auch, wenn jemand wie Heinz Zerkaulen bereits zum 30. Mal das Sporterabzeichen ablegte.

Über ihre hervorragende Leistung durfte sich auch die Ringmeisterin der Junioren in der A-Dressur, Lea Pallach vom Reitverein, freuen. Außerdem belegte sie den dritten Platz der Junioren-Ringmeisterschaft im A-Springen und erzielte weitere Platzierungen in A-Dressur und A-Springen. Dabei stand ihr der Ringmeister der Senioren im M-Springen, Ingo Rigsinger, in nichts nach, der außerdem im L- und M-Springen weitere Erfolge erzielte. Vom Schützenverein erhielten Nadine Herr, Hanna Ulrich, Santina Schmiederer und die Vorderlader-Mannschaft eine Auszeichnung für ihre Leistungen am Luftgewehr und Vorderlader. Auch die Fußball-Damenmannschaft vom EVM zeigte sich von ihrer besten Seite, wurde Kreisligameister und steigt somit in die Bezirksliga auf. Auszeichnungen erhielten die erste Bezirksmeisterin U15 im Tischtennis, Xenia Maier, sowie die zweite Bezirksmeisterin U14, Eva Appel.

Mehrfache erste Plätze bei Tennisturnieren belegten Xenia Dony, Susanne Dony, Hendrik Hoch, Yves Dehm, Robert Laub, Chloe Schätzle, Julia Pelz, Sophie Kovalenko und Sarah Alilovic. Den Aufstieg in die zweite Bezirksliga schaffte die männliche U16, die Damenmannschaft 50 stieg in die erste Bezirksklasse auf und die Herrenmannschaft 65 in die erste Bezirksliga. Bei verschiedenen Wettkämpfen landeten die Turner des TVM auf vorderen Plätzen. Eine Auszeichnung erhielten Victoria Stickel, Jule Gerstner, Ida Schönthaler, Stella Siegel, Lia Drexhage, Chiara Zeltmann, Olivia Oeschger, Marie Schäfer, Linda Stickel, Jonas Münster, Hannah Kreiser, Elisa Gnoss und Yara Berlinger. Für den Deutschland Cup qualifizierte sich Elisa Gnoss, die beim Turnfest in Berlin den 21. Platz belegte. Bei den deutschen Meisterschaften im Jahn-Neun-Kampf erzielte Marces Schiebenes den 16. Platz und Jonas Münster den zwölften.

Auch bei den Handballern lief es in der vergangenen Saison ausgezeichnet. Die männliche C-Jugend sowie die männliche B-Jugend konnten sich für die Südbadenliga qualifizieren, die B-Jugend wurde Bezirksmeister 2016/17. Den Sprung in die Landesliga schafften die Herren 2. Die Damen 1 konnte von der Südbadenliga in die baden-württembergische Oberliga aufsteigen. Für die musikalische Umrahmung dieser Feierstunde sorgten Christiane Scherer und Adolf Riedel.